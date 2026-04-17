Sinijärve raamatusoovitused: Anu Raud on sügaval südames, kõigile teada

Anu Raud
Anu Raud
Rahvusraamatukogu kultuurinõuniku Karl Martin Sinijärve seekordsete raamatusoovituste hulka mahtus kaks teost.

"Anu Raud", koostanud Ene-Liis Semper, intervjuud Ave Matsin, Aet Ollisaar ja Ene-Liis Semper, vaibatekstid Anu Raud

No mis sa hing ära teed. Eestlane näeb ja eestlane loeb. Õnn meile kaasa.

Anu Raud on nagu Arvo Pärt – sügaval südames, kõigile teada. Kui Arvo Pärti kuulavad mõtte ja arusaamaga põhjalikult kaugeltki mitte kõik, siis Anu Raud on oma töödega pildilise jälje jätnud ilmselt enamatesse. Ta on selgesti ainumas vaipleja, kes kuulub vaieldamatult kunstiklassikasse. Vanuseliselt on ta Arvo Pärdiga võrreldes plikatirts – jõuab üllatada veel nii ja naa. Ja noo.

Igatahes on uhke tunne vaadata lauanurgal toda massiivset punast klotsi, mille seest leiab nii lugemist kui nägemist. Suur osa ühest vägevast loome-elust kokku võetud – siin on sees nii mineviku-, oleviku- kui tulevikulootus ja -ootus. Kuidas kududa üks rahvas kunstiks kokku ja samal ajal kunst rahvaks… nonde lõimelõngade luumimise väge on vähestele antud. Kahtlustan, et isegi koid ei julge kallale minna. Ning raamatuid nad õnneks ei söö, kui raamatukoid välja arvata.

Pildistik jääb inimese sisse pidama; suurema osa fotostu tabamused tulevad Arne Maasiku silmast. Tänu ja lugupidamine kõige eest. On hetkejäädvustusi, on üksikasju, on suurt vaadet. Kokkuvõttes ongi selle raamatu vaade Suur suure tähega.

"Eestlane loeb. Raamatuaasta lugemisuuring 2025", koostanud Marju Lauristin

Sama tuleb öelda teise tänavuse suurteose kohta – raamatuaasta lugemisuuring on võimsa jõu, rämeda rõõmu ja kauaomandet oskustega toime toodud teos. Piisavalt kuiv, et teaduslise himuga inimestele teavet pakkuda, aga niimoodi kirjutet, et tavahuviline eemale ei põrku. Kui raamatutega liiga sageli ei suhtle, siis kõlbabki infoallikaks vaid, aga kui suhe on olnud kauakestev ja kirglik, siis on siit oodata öökapiraamatut. Tegelikult on ju päris tore teada, kes, kas, mida, kunas ja kuidas teised inimesed loevad! No ja saabki teada. Saab teada muudki.

Muidugi eestlane loeb. Ja näeb ja teab ja kuuleb ja. Mida enamad meist oma tundlad ärevile ajavad ning päris maailmaga ühendust võtavad, seda etem. Lootus jääb. Vähemalt pole ta seni kadunud. Kui tundub, et on, otsigem üles.

Loe uuringut ka RaRa veebilehelt.

