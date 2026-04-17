Valgemäe: riidele trükitud kunst on vastuolus Eesti kunstimaastiku hea tavaga

Kultuurisaate "OP" uus stuudiokunstnik Katrin Valgemäe, kes kasutab oma kunsti ka särkidel, pajalappidel ja põlledel. Ta tõdes, et see on kindlasti vastu olu Eesti kunstimaastiku hea tavaga, aga see teda ei kõiguta.

Värske stuudiokunstnik tõdes, et esimest intervjueeritavat jäädvustades oli närv sees ning töö kulges raskelt. "Mitte väike ärevus, vaid päris korralik," märkis Valgemäe, kes on kunstiga tegelenud põhimõtteliselt lapsepõlvest peale.

"Asi ongi selles, et pean hästi kiiresti tegema ja palju. Lõpuks tabad ikka ära inimese. Seda tuleb harjutada," lisas ta.

Valgemäe kunstnikuteekonda on mõjutanud nii Soome televisiooni kommertsreklaamid kui ka nõukogude propaganda kunst. "Lapsena oli Soome televisioon, mida sai põhiliselt vaadatud. Need reklaamid võtsin ma lapsena tugevalt enda sisse. Need olid nii värvilised, ilusad, nagu unistuste maa pildid. Võrreldes sellega, kus meie olime. Neid lasti ka kogu aeg. Need on rakutasandile sisse imbunud," selgitas kunstnik.

"Nõukogude propagandast mõjutasid mind kunstiliselt väga kõrgel tasemel karikatuurid, need näoilmed," lisas ta.

Valgemäe ei müü julgelt mitte ainult oma teoseid, vaid paneb neid ka taldrikutele, pajalappidele, põlledele. "Print'e teen ma sellepärast, et üks muusik rääkis mulle kunagi, kuidas tema ei saa kunstnikest aru, sest nad teevad pildi, müüvad selle maha ja ei näe seda enam elu sees. See pani mind natukene mõtlema, et tahan oma parimaid teoseid kasutada elu lõpuni. See on kindlasti vastuolus Eesti kunstimaastiku heade tavadega, aga mind see ei huvita," märkis ta.

"Ma saan kanda oma kunsti, selga panna, teised inimesed saavad seda kasutada. Ei pea olema ainult originaal maal," lisas Valgemäe.

Valgemäe töödel on tihti kujutatud naisi. "Nad tulevad sotsiaalmeediast, piltidelt, aga samas lõikan nad kokku, st kasutan kavandiks erinevaid detaile, kehaosi. Kuidagi mängin ja loon need naised," rääkis kunstnik.

7. mail avatakse Valgemäe isikunäitus "Söö, kakle, korda" Helsingis. "Sinna tulevad välja maalid ja keraamika. Palju on veel pooleli. Jätan tihti asjad viimasele minutile. Näitusele lähevad tihti üles tööd, millel värv ei ole veel kuivanud," muigas Valgemäe.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "OP"

Värsked artiklid

16:41

Ülo Soosteri mälestusmärgi ideekonkursi võitis Aleksander Litvinov

16:34

Valgemäe: riidele trükitud kunst on vastuolus Eesti kunstimaastiku hea tavaga

16:27

Konservaator: ma võitlen loodujõududega

15:47

PÖFF-i 30. sünnipäeval toimub Tallinnas teadus- ja faktipõhise sisu tootjate kongress

15:37

Arvustus. Kirik keset konnatiiki

14:52

Karlson: mul ei ole olnud karjäärialaseid unistusi – kui joppab, on väga tore

14:39

Uue muusika reede: Olivia Rodrigo, Tyla, Merilin Mälk, Céline Dion jpt

08:45

Arvustus. Roger Zelazny tuhandenäoline kangelane

08:20

Sinijärve raamatusoovitused: Anu Raud on sügaval südames, kõigile teada

16.04

Elisabet Reinsalu: kõige kallimad on rollid, mis ei ole ennast kergelt kätte andnud

16.04

Tõnis Mägi: öölaulupidu oli naiivne ja lapsik, aga päris asi

16.04

Elisabet Reinsalu: kõige kallimad on rollid, mis ei ole ennast kergelt kätte andnud

16.04

Leida Rammo Linnateatri fondi stipendiumi pälvis Maiken Pius

16.04

Hooaja viimase "Plekktrummi" külaline on Sirje Karis

16.04

Üllar Saaremäe toob Estonia lavale Kivirähki ja Kaumanni ooperi "Charon"

16.04

Kultuurist eemale jäämist põhjustavad enim ajanappus, kallid piletid ja ligipääsmatus

14:39

Uue muusika reede: Olivia Rodrigo, Tyla, Merilin Mälk, Céline Dion jpt

16.04

Linnateatris esietenduv "Exit!" uurib jõulise liidri ja järgijate suhteid

16.04

EKA tudengid viivad Milaano mööblimessile kümme kasepuidust tooli

12.04

Jaan Rekkor: tihti jääb teatris tunnustamata näitleja, kes mängib tähelepandamatult

