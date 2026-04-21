Tõnu Kaljuste juhatab Läti helilooja Peteris Vasksi juubelikontserti Tallinnas

Peteris Vasks
2. mail annavad Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Tallinna Kammerorkester Tallinna Metodisti kirikus kontserdi "Elukaar muusikas", millega tähistatakse Läti helilooja Pēteris Vasksi 80. sünnipäeva Eestis.

 Kontserti juhatab Tõnu Kaljuste, kelle sõnul saab Tallinnas toimuval kontserdil kuulda nii Vasksi varasematest teostest pärit eetilist rahutust ja sisemist vastupanu kui ka tema küpsema loomeperioodi avardud kõlapilti ja looduse motiive.

"Olen valinud eri eluperioodidel loodud teosed nii, et need moodustaksid ühe hingamise – ühe inimese elu muusikas. "Vasks 80" on austusavaldus loojale, kelle muusika räägib ajast, vastutusest ja lootusest," ütles Kaljuste. 

Keelpillikõlal, mida sel kontserdil esitab Tallinna Kammerorkester, on Vasksi loomingus eriline tähendus, sest helilooja enda sõnul suudavad just keelpillid kõige vahetumalt väljendada inimese sisemaailma ja vaimset mõõdet. Tallinna Kammerorkestri, Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Tõnu Kaljuste esituses kõlavad kontserdil Vasksi  sümfoonia nr 1 "Hääled" (Balsis), "Tihase sõnum" (Zīles ziņa), "The Fruit of Silence", "Pater noster" ja "Mein Herr und mein Gott".

Peteris Vasks on Läti rahvusvaheliselt tuntuim helilooja. Ta on oma enam kui poolesaja aasta pikkusel loometeel kasvanud algusaastate avangardsest autorist omanäolise ja äratuntava helikeelega kunstnikuks. Vasksi vaimsed sugulased muusikas on Arvo Pärt, Henryk Mikołaj Górecki, Gia Qantscheli, Valentin Silvestrov, Avet Terterian ja teised tema kaasaegsed heliloojad.

Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Tallinna Filharmoonia koostöös kultuurilehega Sirp kutsuvad seoses selle kontserdiga noori vanuses 16-26 aastat osalema esseekonkursil. 

Toimetaja: Kaspar Viilup

