Kareem Roustom: minu lemmikhelilooja on Veljo Tormis

Foto: Anneli Ivaste
Tallinnas, Mustpeade majas, kõlab laupäeval Süüria juurtega Ameerika-Kanada helilooja Kareem Roustomi looming Eesti Filharmoonia kammerkoori ja Tallinna Kammerorkestri esituses.

Kontserdil "Mõistmise hetk" tuleb maailma-esiettekandele teos, mis on kirjutatud just Eesti Filharmoonia ja Tallinna kammerkooridele. Helilooja ise ütleb, et püüab oma muusikas sulandada kokku erinevaid traditsioone ja maailmu, kasutades näiteks vanu Lähis-Ida rahvapille – nagu uud – kaasaegses koori ja orkestrimuusikas.

"Ma tajun selle keskmes rohkem meie ühisosa kui erinevusi ja tuues need kaks erinevat maailma kokku hakkame me seda märkama ja ehk teeb see vaiksel moel maailma paremaks paigaks," rääkis Roustom "Aktuaalsele kaamerale".

Kareem Roustom ammutab inspiratsiooni oma juurtest, pühadest tekstidest ja eepostest. Oma suureks eeskujuks nimetab ta aga helilooja Veljo Tormist.

"Minu lemmikhelilooja on Veljo Tormis, eesti helilooja, kes oli nii sügavalt seotud rahvamuusika ja hääbumisohus rahvaste muusikaga. Ja ma tunnen tema muusikaga sügavat sugulust ja saan inspiratsiooni eri maailmade kokku toomisest," selgitas Roustom.

Dirigent Tõnu Kaljuste leiab Roustomi loomingust midagi ainulaadset. "Kõik see, mis on tulnud sealtsamast kandist, kus Roustomi lapsepõlv möödus, on helikeeleliselt hoopis midagi muud kui Händel ja Mozart," märkis ta.

"Need teosed, mis ta on kirjutanud viisid selle kultuuri õppimise juurde, nagu me olime omal ajal suured Eesti runolaulu õppurid Veljo Tormise kaudu. Roustomi kaudu oleme jõudnud algallikate juurde, sest Jeesus rääkis sama keelt, mis tema ja see, kuidas need legendid ja lood on sündinud, on tohutult põnev materjal," lisas Kaljuste.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

