Suri Singer Vingeri pikaaegne trummar Rein Joasoo

"Sügavas leinas anname teada, et raske haiguse läbi on alatiseks oma pulgad käest pannud meie võrratu rütmimootor ja üksiti meie ajastu üks tähelepanuväärsemaid trummareid Rein Joasoo," teatas bänd sotsiaalmeedias.

Rein Joasoo mängis Singer Vingeris trumme aastast 1984. 2025. aastal pani ta ameti tervise tõttu maha. Lisaks on ta mänginud bändides Ruja ja Kolumbus Kris.