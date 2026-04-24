Suri Singer Vingeri pikaaegne trummar Rein Joasoo

65-aastaselt suri Singer Vingeris üle 40 aasta trumme mänginud Rein Joasoo (15.09.1960–24.04.2026).

"Sügavas leinas anname teada, et raske haiguse läbi on alatiseks oma pulgad käest pannud meie võrratu rütmimootor ja üksiti meie ajastu üks tähelepanuväärsemaid trummareid Rein Joasoo," teatas bänd sotsiaalmeedias.

Rein Joasoo mängis Singer Vingeris trumme aastast 1984. 2025. aastal pani ta ameti tervise tõttu maha. Lisaks on ta mänginud bändides Ruja ja Kolumbus Kris.

Toimetaja: Karmen Rebane

"Psühho"

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo