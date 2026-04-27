Tartu Elektriteatri armastus- ja õudusfilmide programm alustab neljandat hooaega

„Buffalo ’66“
„Buffalo ’66“ Autor/allikas: Kaader filmist
Tartu Elektriteatris algab 7. mail filmiprogrammi "Murra süda / murra kael" neljas hooaeg, mis toob valitud neljapäevade hilisõhtutel publikuni valiku armastus- ja õudusfilmidest.

Programmi avab 7. mail linastuv "Buffalo '66", millega tähistatakse režissöör Vincent Gallo 65. sünnipäeva. Kava ühe kuraatori Maarja Krassi sõnul on tegemist sõltumatu autorikino musternäitega: "See hüljatustundest kantud armastusfilm oli oma melanhoolse minimalistliku esteetika ja nartsissistliku antikangelasega paljudele edasistele indie-filmidele mõjusaks eeskujuks."

Suve alustab programm kahe Pride'i kuule pühendatud filmiga. 28. mail linastub BDSM-teemaline "Peibutus: halastamatu naine" (1985), millega tehakse ühtlasi kummardus möödunud aastal meie seast lahkunud saksa kino tähele Udo Kierile. 18. juunil tuleb näitamisele Cannes'i filmifestivali Queer Palmi võitja "Võõras järve ääres" (2013). "Filmile omane avatud ja julge homoseksuaalsuse kujutamine murrab jätkuvalt sellesse puutuvaid tabusid," nentis Krass.

Kava teise kuraatori Marie Undi sõnul pöördub programm juulis jõulisemalt žanrikino poole. Ekraanile jõuavad Jocelyn DeBoeri ja Dawn Luebbe'i lustakas satiir "Rohelisem rohi" (2019) ning noorema põlvkonna feministlik kultusfilm "Jenniferi keha" (2009).

Programmi lõpetab 20. augustil Emilio Portesi värske õudusfilm "Ärge jätke lapsi omapäi" (2025). "Filmis vaatab vastu kurvikas mängulisus ja väga oskuslik pinge kruttimine, mis laseb adrenaliinil mõnusalt lakke tõusta," sõnas Krass.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Tartu Elektriteatri armastus- ja õudusfilmide programm alustab neljandat hooaega

