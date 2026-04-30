Eesti kaastootmisel valminud "Kõrvalosa" võitis Pekingi filmifestivalil parima filmimuusika auhinna

"Kõrvalosa" valmis Gruusia, Eesti, Türgi, Šveitsi ja USA koostöös ning selle stsenarist ja režissöör on Ana Urushadze. Film jutustab loo vananevast ja enesekesksest filmistaarist, kelle maailm satub tasakaalust välja, kui noor naisrežissöör pakub talle oma esimeses filmis vaid tagasihoidlikku kõrvalosa. Film käsitleb võimu, ego ja vananemise teemasid tänapäeva filmitööstuses.

Nüüdsest auhinnatud filmimuusika autor on Sten Sheripov, kes tegutseb filmihelilooja, produtsendi ja ka kitarristina ansamblites Vaiko Eplik ja Eliit ning Röövel Ööbik.

Eesti filmitegijatest osalesid filmi loomisel veel produtsent Ivo Felt, operaator Rein Kotov, helirežissöör Harmo Kallaste, värvikorrektsiooni tegi Ivar Taim ning pildi viimistles Tanel Toomsalu.

Veebruaris pälvis "Kõrvalosa" Rotterdami rahvusvahelisel filmifestivalil (IFFR) žürii eriauhinna ja rahvusvaheliste filmiajakirjanike auhinna.

"Kõrvalosa" on Ana Urushadze teine koostöö Eesti partneritega pärast debüüti "Ohtlik ema", mis pälvis samuti rahvusvahelist festivalitähelepanu.