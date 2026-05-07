Südalinna teatris esietendub Kertu Moppeli lavastus "Tramm nimega Iha"

Foto: Kalev Lilleorg
Laupäeval esietendub Südalinna teatris Ameerika dramaturgi Tennessee Williamsi kultusnäidend "Tramm nimega Iha", mille toob lavale Kertu Moppel. Lavastust mängitakse vene keeles sünkroontõlkega eesti keelde.

Pulitzeri preemiaga pärjatud näidend on andnud ainest nii draama, balleti kui ooperilavastajatele ning filmitegijatele. Ka Eestis on seda korduvalt lavastatud. Kertu Moppelit vaimustas näidend eelkõige tänu Williamsi võimsatele naisrollidele.

"Naisnäitlejatel on raske, sest need suured rollid on kirjutatud reeglina meestele. Aga Blanche Dubois' on üks rollidest, mis on nii mitmekesine ja mida on nii hea mängida," rääkis Moppel.

Blanche'i osatäitja Tatjana Kosmõnina sõnu tuleb selline roll üks kord elus. "Ma tunnen praegu suurt vastutust. Kohtumine Tennesse Williamsi ja Kertu Moppeliga on nii suur sündmus mitte ainult teatri jaoks, vaid ka minu enda jaoks," rääkis näitleja.

"Williams on targem kui mina. Ja Blanche on targem kui mina. Ja tugevam kui mina. Ja kui ma ütlen neid repliike, ma õpin iga päev igas proovis," lisas Kosmõnina.

Venekeelses Südalinna teatris lavastab Kertu Moppel esimest korda ja ei väsi truppi kiitmast.

"Ma teadsin, et need näitlejad on väga head, aga minu jaoks oli väga suur üllatus, et nad on proovis nii pühendunud, neil olid tekstid kohe alguses peas, väga hea töökultuur. Nad loovad oma rolle väga hästi, lähevad asjasse sisse. Nendega on hea töötada," rääkis Moppel "Aktuaalsele kaamerale".

Ka näitlejad kinnitavad, et nautisid prooviprotsessi. "Mõni kord mulle tundus, et ta on liiga positiivne. Me oleme viimastel päevadel olnud stressis, aga tema ei lase sellel stressil meid oma võimusse võtta. Hoopis vastupidi: "sõbrad, kõik on hästi, veidi on veel jäänud, töötam edasi...". Mulle väga meeldis see tööprotsess," rääkis Stanley osatäitja Stanislav Kolodub.

Lavastuse kunstnik on Artur Arula. Etendused toimuvad Südalinna teatri suures saalis eestikeelses sünkroontõlkega.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Südalinna teatris esietendub Kertu Moppeli lavastus "Tramm nimega Iha"

