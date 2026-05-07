X!

Galerii: Maris Karjatse ja Sarah Nõmm avasid näituse "Flora Erotica"

Kunst
Maris Karjatse ja Sarah Nõmme näitus “Flora Erotica”
Vaata galeriid
11 pilti
Kunst

Tallinnas, ARS-i show-ruumi galeriis on mai lõpuni väljas EKA taustaga loomingulise tandemi Maris Karjatse ja Sarah Nõmme mininäitus "Flora Erotica".

Kunstnike endi sõnul pakuvad nad vaatamiseks ühiseid katsetusi ja motiive unenäost, kus keegi tolmeldab, õitseb ja jääb nektarist uimaseks.

Maris Karjatse on kunstnik ja tõlkija, kes oma kunstnikupraktikas tegeleb peamiselt fotograafia ja keelelise eneseväljendusega. Tema looming käsitleb argiesemete filosoofiat, agentsust ja kehalisust ning paranemisprotsesse. Viimasel ajal on Karjatse liikunud analoogfotograafia võtete ning taimefilosoofia (taim kui keha) juurde. Karjatse on õppinud inglise filoloogiat, fotograafiat ja kaasaegset kunsti. 

Sarah Nõmm on kunstnik, kelle looming käsitleb keha ja selle jõulist, habrast ning pingestatud kohalolu ruumis. Tema teosed koonduvad skulptuuri, installatsiooni ja materjalipõhise uurimuse ümber, kombineerides isiklikke kogemusi ja keha temaatikat folkloori, tabude ning rituaalide kaudu. Nõmme töid iseloomustab intiimsus ja kehalisuse poeetiline avamine, kus kohtuvad valulävi ja nauding, pehmus ja agressioon, kontroll ja alistumine.

"Me oleme väga palju eraldi töötanud, üksinda. Kui me oma teosed kokku toome, siis näeme, et töötame nii sarnastes registrites, et meil ei olegi vaja midagi arutada," rääkis Maris Karjatse "Aktuaalsele kaamerale".

"Oleme töötanud sarnastes registrites, tegelenud keha teemaga. Mitte lihtsalt inimkehaga isegi. Kõigel on keha, ka lillel," lisas Nõmm.

"Mina töötan näiteks pimikus fotopaberiga nii, nagu see oleks keha, mis muutub valguse käes. Mis kurdub niiskuse käes. Mis võtab täiesti ootamatuid vorme, mille kujutised on ennustamatud ja see on adrenaliinirikas suhe. Isegi erootiline suhe, kuna ta on kehaga seotud," selgitas Karjatse.

Näitus on avatud 30. maini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:53

Galerii: Maris Karjatse ja Sarah Nõmm avasid näituse "Flora Erotica"

18:52

Eesti keeles ilmus graafiline romaan "Tüdruk püssiga. Lugu väikesest metsavennast"

18:45

Südalinna teatris esietendub Kertu Moppeli lavastus "Tramm nimega Iha"

17:12

Pildid: Merike Estna näituse avamine Veneetsia kunstibiennaalil

17:04

Reeli Reinaus avaldas kliimateemalise lasteraamatu "Juuli ja August. Kliimaprobleem"

16:59

Selgusid Kristjan Raua preemia nominendid

14:29

Draamateatri menulavastust "Rahamaa" mängitakse sel suvel ka Lätis

14:24

Eestis esineb raskemuusika legend Napalm Death

10:49

Olari Elts: mikromuudatused peatasid orkestrist lahkumise vaid hetkeks

10:45

Kellerteatris esietendub uus Eesti triller "Maarja tõmbas Tinderi"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

06.05

Suri arhitekt Raul Vaiksoo

06.05

Veneetsia bienaali avapäeva varjutasid boikotid ja protestid

10:49

Olari Elts: mikromuudatused peatasid orkestrist lahkumise vaid hetkeks

06.05

Ülevaade. Kuni ukrainlased nõukogude zombidest jagu saavad, on kõik võimalik

06.05

Pildid: Tallinnas avati Eesti noore kunsti oksjoninäitus

06.05

Kus siis lapsed on? Intervjuu Merike Estnaga

06.05

Eduard Vilde muuseumis esietendub Margus Kasterpalu lavastus "Igavikumehed"

06.05

Eesti paviljoni asekomissar: Venemaa osalemine saab natukene liiga palju tähelepanu

03.05

Erki Pärnoja: laenuhaldur ütles meile, et vähemalt üks pereliige võiks normaalset tööd teha

09:47

Arvustus. Tuha all on tunda hõõgumist. Kas küpseb seal kartul?

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo