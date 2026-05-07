Galerii: Maris Karjatse ja Sarah Nõmm avasid näituse "Flora Erotica"

Kunstnike endi sõnul pakuvad nad vaatamiseks ühiseid katsetusi ja motiive unenäost, kus keegi tolmeldab, õitseb ja jääb nektarist uimaseks.

Maris Karjatse on kunstnik ja tõlkija, kes oma kunstnikupraktikas tegeleb peamiselt fotograafia ja keelelise eneseväljendusega. Tema looming käsitleb argiesemete filosoofiat, agentsust ja kehalisust ning paranemisprotsesse. Viimasel ajal on Karjatse liikunud analoogfotograafia võtete ning taimefilosoofia (taim kui keha) juurde. Karjatse on õppinud inglise filoloogiat, fotograafiat ja kaasaegset kunsti.

Sarah Nõmm on kunstnik, kelle looming käsitleb keha ja selle jõulist, habrast ning pingestatud kohalolu ruumis. Tema teosed koonduvad skulptuuri, installatsiooni ja materjalipõhise uurimuse ümber, kombineerides isiklikke kogemusi ja keha temaatikat folkloori, tabude ning rituaalide kaudu. Nõmme töid iseloomustab intiimsus ja kehalisuse poeetiline avamine, kus kohtuvad valulävi ja nauding, pehmus ja agressioon, kontroll ja alistumine.

"Me oleme väga palju eraldi töötanud, üksinda. Kui me oma teosed kokku toome, siis näeme, et töötame nii sarnastes registrites, et meil ei olegi vaja midagi arutada," rääkis Maris Karjatse "Aktuaalsele kaamerale".

"Oleme töötanud sarnastes registrites, tegelenud keha teemaga. Mitte lihtsalt inimkehaga isegi. Kõigel on keha, ka lillel," lisas Nõmm.

"Mina töötan näiteks pimikus fotopaberiga nii, nagu see oleks keha, mis muutub valguse käes. Mis kurdub niiskuse käes. Mis võtab täiesti ootamatuid vorme, mille kujutised on ennustamatud ja see on adrenaliinirikas suhe. Isegi erootiline suhe, kuna ta on kehaga seotud," selgitas Karjatse.

Näitus on avatud 30. maini.