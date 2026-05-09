Galerii: ansambel Hu? naasis lavale

Ansambel HU? tagasituleku kontsert Hundipea kakaolaos
Kümme aastat lavalt ära olnud ansambel Hu? andis reede õhtul Hundipea kakaolaos Paljassaares välja müüdud kontserdi.

Kontserdi eel lõid meeleolu DJ Madis Nestor ja ansambel Fonda. Ansambel HU? astus lavale kell 22.00 ja andis enam kui poolteist tundi kestnud kontserdi.

Hu? alustas muusika välja andmist 2007. aastal singliga "Kosmos". Sellele järgnesid "Absoluutselt", mis sai bändi esimeseks suureks hitiks, ning kurikuulus "Depressiivsed Eesti väikelinnad".

2008. aastal ilmus debüütalbum "Film", mille eest pälviti Eesti muusikaauhindadel parima albumi, parima artisti ja uustulija auhinnad. Bändi viimane album kolmest, "Bermuda" ilmus 2013. aastal. Viimati avaldati muusikat 2017. aastal

Bändi muusika on jäänud aga püsima ning jõudnud ka järgmiste põlvkondadeni.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

