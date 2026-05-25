Südalinna teatri suvelavastust viib viikingite radadele

„Viikingid: laul jumalatest ja kangelastest“
27. mail esietendub Viikingite külas Südalinna teatri suvelavastus "Viikingid:
laul jumalatest ja kangelastest", mis viib publiku Skandinaavia jumalate, kangelaste ja muistsete lahingute maailma.

Lavastus on loodud spetsiaalselt Viikingite külla ning see ühendab Põhjala mütoloogia ja emotsionaalse loo saatusest, vaprusest ning valikute hinnast. Teiste seas astuvad lavale saatusejumalannad Nornid, tulehiiglane ning sõjaneitsid, kes otsustavad, millised langenud sõdalased pääsevad Valhallasse.

Lavastaja Daniil Zandbergi sõnul on tegemist ühe Südalinna teatri ambitsioonikama projektiga.

"Tahtsime luua elamuse, mis mõjuks korraga võimsalt nii visuaalselt kui
emotsionaalselt. Viikingite küla annab sellele loole täiesti erilise atmosfääri, sest publik
satub otsekui keset põhjamaist müüti," ütles Zandberg.

Etendused toimuvad eesti ja vene keeles.

Lavastaja Daniil Zandberg, kunstnik Jekaterina Sedova, helilooja Aleksandr Žedeljov. Lavale astuvad Alina Karmazina, Dmitri Kordas, Darja Gavriltšenko, Alexandr Domowoy, Ilja Bolotov, Jevgeni Kravets, Stanislav Kolodub, Tatjana Kosmõnina, Marika Otsa, Anna Sergejeva, Oleksandra Levytska, Anastassia Tsubina ja Aleksandr Kutšmezov.

