Tallinnas esineb USA shoegaze-ansambel Nothing

2010. aastal Philadelphias alguse saanud Nothing loob muusikat, mis peegeldab kogu inimkogemuse spektrit ja on täis nii kõrvulukustavat viha kui ka sosistavat kurbust.

Nende värskeim album "A Short History of Decay", mis ilmus selle aasta veebruaris, avardab seda vaadet veelgi. Bänd ei ole kunagi kõlanud nii intiimselt ega olnud nii aus.

Bändi ninamees Domenic "Nicky" Palermo nimetab uut albumit "viimaseks peatükiks". Mitte Nothingu lõpuks, vaid loo lõpetuseks, mis sai alguse bändi 2014. aasta debüütalbumiga "Guilty of Everything", mis rääkis kahetsusest ja ebamugavate tõdedega silmitsi seismisest ning leiab nüüd lahenduse hiljutiseima albumiga. See on korraga nii pilt Palermo minevikust kui ka hüpe tulevikku.

Kokku on bänd avaldanud kuus stuudioalbumit, mis on kõik stabiilselt hästi võetud vastu nii kriitikute kui ka publiku poolt.

Viimati esines Nothing Eestis 2022. aastal, kui anti kokku kolm kontserti: Sveta baaris, Loomingu maja hoovis ning Telliskivi loomelinnakus.

Õhtu avab Norra hardcore trio Hammok, kelle läbimurre tuli 2023. aasta Eurosonic festivalil Groningenis, kus nende kontsert klubis Vera tõi kohe laiemat tähelepanu.