Galerii: ukraina kunstnik avas Okapi galeriis vägivalda uuriva näituse

Neljapäeval avanes Okapi galeriis Yeva Sihachova näitus "Ma vihkan vägivalda ja näen seda kõikjal" ("I hate violence and I see it everywhere").

Yeva Sihachova on Ukrainast pärit Berliinis tegutsev kunstnik, kelle looming keskendub kodu, enesemääratluse, inimkeha ja looduse suhtele ning eneseteostuse küsimustele.

Ta töötab mitmes meediumis, sealhulgas performance'i, kontseptuaalse skulptuuri, graafika ja videoga. Tema visuaalne keel ühendab isikliku kogemuse laiemate eksistentsiaalsete teemadega.

Näitus "Ma vihkan vägivalda ja näen seda kõikjal" uurib vägivalla ontoloogiat: kus see elab, kuidas see avaldub, millist keelt see räägib, kust see sünnib ja milleks see lõpuks muundub.

Teosed keskenduvad hetkedele, mil vägivald ei ole veel täielikult nähtav ega täielikult nimetatav – ebamugavuse normaliseerumisele, kohanemisele, ellujäämismehhanismile, kordusele, survele, fikseerimisele ning kehadevahelise distantsi ebastabiilsusele.

Teosed ei paku vägivallale stabiilset definitsiooni. Selle asemel jälgivad need hetki, mil vägivald vaikselt siseneb igapäevaellu, korraldades ümber läheduse, kinnistudes tavalistesse koosolemise vormidesse ja muutes viise, kuidas kehad õpivad üksteise kõrval eksisteerima.

Näituse kuraator on Ilja Jakovlev.

Väljapanek jääb avatuks 19. juulini.