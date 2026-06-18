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Kultuuriministeerium tõstab kultuuristipendiumi suuruse 2300 eurolt 10 000 euroni

Kultuuripoliitika
Kultuuriministeerium
Kultuuriministeerium Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Kultuuripoliitika

Riigikogu võttis vastu riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seaduse, millega uuendati muuhulgas stipendiumide eesmärki ja jagamise korda, samuti tõsteti mahtusid.

Edaspidi on stipendiumid suunatud erialasele enesetäiendusele professionaalse karjääri alustamiseks ja rahvusvaheliste kontaktide saamiseks ning ühe stipendiumi suurus kasvab 2300 eurolt 10 000 euroni. Täpsem info tingimuste kohta selgub juulis, taotlmine avatakse augustis.

Mullu pälvisid kultuuristipendiumi teiste seas Johhan Rosenberg, Karl Joonas Alamaa, Tatjana Kozlova-Johannes ning Doreen Mägi.

Lisaks viib Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus (EKKAK) 2026. aasta teises pooles ellu kolmeosalise toetus- ja arendusprogrammi, mis hõlmab ideede kiirendi mentorlus- ja praktikaprogrammi, portfoolio-kohvikuid ning noortele kunstnikele suunatud loomeresidentuure. Koostöös ministeeriumiga soovivad nad arendada välja laiema valdkondadeülese talendiprogrammi.

"Õpingute lõpetamise järel vajavad paljud andekad kunstnikud võimalusi, kontakte ja praktilist tuge, et oma ideid ellu viia ning kunstiväljal kanda kinnitada. See pilootprojekt aitab luua selleks vajalikku tuge ja annab väärtuslikku sisendit tulevaste pikaajaliste noorteprogrammide kujundamiseks," ütles kultuuriminister Heidy Purga. 

Pilootprojekt keskendub kunstnike toetamisele perioodil, mil kunstikõrghariduse omandamise järel tuleb hakata iseseisvalt looma oma võrgustikku ning leidma võimalusi loometegevuse jätkamiseks kodus ja rahvusvaheliselt. Programmi sihtrühm on kunstnikud, kelle kõrghariduse lõpetamisest on möödunud kuni viis aastat.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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