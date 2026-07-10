Võru pärimustantsu festival toob kokku huvilisi nii kodu- kui ka välismaalt

30. Võru pärimustantsu festival "Peegeldused" toob taas kokku tantsu- ja muusikahuvilised nii Eestist kui kaugemalt. Näiteks astuvad tänavu lavale tantsijad ja pillimehed Indiast ja Kreekast. Festivali on peetud igasuguse ilmaga, kuid sellest olulisem on esinejate sära.

Kuni pühapäevani kestev pärimustantsu festival täidab Võru linna muusika ja rahvatantsuga. Nendel päevadel toimub palju kontserte ja õpitubasid, mitu üritust lastele ja avatud on ka vabalava.

"Kuna meil sellel aastal on juubeliaasta, siis me pöörame hästi palju tähelepanu nende algusaastate festivalistele. Sellel aastal oleme püüdnud neid traditsioone elus hoida, me oleme nii ava- kui lõppkontserdiga kolinud tagasi Kandle aeda, kus see oli aastakümneid, enne kui me sealt välja kolisime. Siis on meil tantsutoad, kus nii välis- kui ka Eesti rühmad õpetavad tantse," sõnas pärimustantsu festivali korraldaja Tiia Must.

Võru Kandle juht Heiki Kelp oli esimese Võru tantsufestivali korraldamise juures ning meenutab, et kuigi kolmekümne aasta jooksul on festivali peetud igasuguse ilmaga, on ilmast olulisem tunne ja hoiak, millega tantsijad laval esinevad.

"See ilm on olnud väga erisugune. On sadanud ka rahet, seega ilma pärast ei saa nuriseda. Ilm on väga hea, aga minu meelest ei ole tähtis ilm, vaid see - ma vaatasin tantsijatele näkku ja kui nende näos on sära, siis see annabki selle, miks üldse tasub tulla festivalidele ja teha rahvatantsu," ütles Kelp.

"See on minu arust Eesti ainuke folkloorifestival, kus tulevad kokku erinevatest riikidest tantsijad ja inimesed saavad vaadata nende toredaid etteasteid ja ka meie naudime seda. Kuna festival on veel alguses ja me seda väga palju näinud ei ole, aga mulle väga meeldis see avakontsert. Väga hästi oli tehtud ja selline mõnus vaatamine," sõnas külalisesineja Roland Landing Pärnust.