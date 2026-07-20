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Selgusid ulmeauhindade Stalker laureaadid

Kirjandus
Vasakult paremale Laura Loolaid, Kristi Reisel, Veiko Belials
Vasakult paremale Laura Loolaid, Kristi Reisel, Veiko Belials Autor/allikas: Veiko Kastanje
Kirjandus

Laupäeval, 18. juulil, jagas Eesti Ulmeühing oma aastakokkutulekul Estcon 29. korda ulmekirjanduse aastaauhindu Stalker.

Ulmeauhinnad jagati ulmelugejate häälte põhjal välja seitsmes kategoorias.

Teenete Stalker anti Eesti ulmeühingu kauaaegsele presidendile, ulmeelu organiseerijale ja ulmeürituste korraldajale Veiko Belialsile, kes on staažikaim aktiivselt tegutsev eesti ulmekirjanik.

Parim eesti autori romaan

Laura Loolaid "Tagavara-malev". Lummur

Parim eesti autori lühiromaan või jutustus

Kristi Reisel "Tartu on MINU linn". Nelja aastaaja aed, Fantaasia

Parim eesti autori lühijutt

Kristi Reisel " Ma valin 6 grammi ". Lumetüdruk, Fantaasia

Parim tõlkeromaan

Alfred Bester "Lammutatud mees". Fantaasia. Tõlkija Jay Skaidrins

Parim antoloogia või kogumik

Lumetüdruk. Teistsugused armastused. Fantaasia. Koostajad Manfred Kalmsten ja Lüüli Suuk

Parim tõlkelühiromaan või -jutustus

Jack Vance "Draakonite isandad". Draakonite isandad, Fantaasia. Tõlkija Triin Loide

Parim tõlkelühijutt

Jack London "Tuhat surma". Dracula külaline, Gururaamat. Tõlkija Silver Sära

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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