Selgusid ulmeauhindade Stalker laureaadid
Laupäeval, 18. juulil, jagas Eesti Ulmeühing oma aastakokkutulekul Estcon 29. korda ulmekirjanduse aastaauhindu Stalker.
Ulmeauhinnad jagati ulmelugejate häälte põhjal välja seitsmes kategoorias.
Teenete Stalker anti Eesti ulmeühingu kauaaegsele presidendile, ulmeelu organiseerijale ja ulmeürituste korraldajale Veiko Belialsile, kes on staažikaim aktiivselt tegutsev eesti ulmekirjanik.
Parim eesti autori romaan
Laura Loolaid "Tagavara-malev". Lummur
Parim eesti autori lühiromaan või jutustus
Kristi Reisel "Tartu on MINU linn". Nelja aastaaja aed, Fantaasia
Parim eesti autori lühijutt
Kristi Reisel " Ma valin 6 grammi ". Lumetüdruk, Fantaasia
Parim tõlkeromaan
Alfred Bester "Lammutatud mees". Fantaasia. Tõlkija Jay Skaidrins
Parim antoloogia või kogumik
Lumetüdruk. Teistsugused armastused. Fantaasia. Koostajad Manfred Kalmsten ja Lüüli Suuk
Parim tõlkelühiromaan või -jutustus
Jack Vance "Draakonite isandad". Draakonite isandad, Fantaasia. Tõlkija Triin Loide
Parim tõlkelühijutt
Jack London "Tuhat surma". Dracula külaline, Gururaamat. Tõlkija Silver Sära
Toimetaja: Neit-Eerik Nestor