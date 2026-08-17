36-aastasena suri sarjast "Heroes" tuntud näitleja Hayden Panettiere

36-aastasena suri USA näitleja Hayden Panettiere, kes sai tuntuks seriaalidest "Heroes" ja "Nashville" ning õudusfilmisaagast "Scream". Näitleja surma põhjus ei ole hetkel veel teada, vahendas Variety .

Panettiere alustas näitlejakarjääri juba viieaastaselt. 1990. aastatel mängis ta seebiooperites "One Life to Live" ja "Guiding Light", lapsena astus ta üles ka seriaalides "Ally McBeal" ja "Malcolm in the Middle". Laiema tähelepanu pälvis ta 2000. aastal filmis "Remember the Titans".

2006. aastal sai Panettiere ühe oma tuntuma rolli, kui kehastas Claire Bennetit NBC populaarses ulmesarjas "Heroes". Aastatel 2012–2018 mängis Panettiere muusikadraamas "Nashville" lauljanna Juliette Barnesi. Roll tõi talle kaks Kuldgloobuse nominatsiooni.

Viimase aja olulisemaks filmitööks oli Panettiere'il Kirby Reedi tegelaskuju kehastamine õudusfilmis "Scream 4" (2011), ta tuli sama rolli juurde tagasi ka 2023. aastal filmis "Scream 6". Lisaks mängis ta filmides "Ice Princess", "Bring It On: All or Nothing" ja "Raising Helen". Tema viimaseks rolliks jäi ülesastumine tänavu ilmunud õudusfilmis "Sleepwalker".

Oma elust avalikkuse tähelepanu all rääkis Panettiere põhjalikumalt tänavu mais ilmunud autobiograafias "This Is Me: A Reckoning". Raamatus käsitles ta muu hulgas sünnitusjärgset depressiooni, sõltuvusprobleeme ning lähisuhtevägivalda.

2023. aastal suri ootamatult tema noorem vend Jansen Panettiere, kes oli samuti näitleja. Panettiere'il on tütar Kaya, kelle isa on Ukraina poksija Vladimir Klitško.