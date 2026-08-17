X!

36-aastasena suri sarjast "Heroes" tuntud näitleja Hayden Panettiere

Film
Hayden Panttiere
Hayden Panttiere Autor/allikas: Xavier Collin/Image Press Agency / Scanpix
Film

36-aastasena suri USA näitleja Hayden Panettiere, kes sai tuntuks seriaalidest "Heroes" ja "Nashville" ning õudusfilmisaagast "Scream". Näitleja surma põhjus ei ole hetkel veel teada, vahendas Variety.

Panettiere alustas näitlejakarjääri juba viieaastaselt. 1990. aastatel mängis ta seebiooperites "One Life to Live" ja "Guiding Light", lapsena astus ta üles ka seriaalides "Ally McBeal" ja "Malcolm in the Middle". Laiema tähelepanu pälvis ta 2000. aastal filmis "Remember the Titans".

2006. aastal sai Panettiere ühe oma tuntuma rolli, kui kehastas Claire Bennetit NBC populaarses ulmesarjas "Heroes". Aastatel 2012–2018 mängis Panettiere muusikadraamas "Nashville" lauljanna Juliette Barnesi. Roll tõi talle kaks Kuldgloobuse nominatsiooni.

Viimase aja olulisemaks filmitööks oli Panettiere'il Kirby Reedi tegelaskuju kehastamine õudusfilmis "Scream 4" (2011), ta tuli sama rolli juurde tagasi ka 2023. aastal filmis "Scream 6". Lisaks mängis ta filmides "Ice Princess", "Bring It On: All or Nothing" ja "Raising Helen". Tema viimaseks rolliks jäi ülesastumine tänavu ilmunud õudusfilmis "Sleepwalker".

Oma elust avalikkuse tähelepanu all rääkis Panettiere põhjalikumalt tänavu mais ilmunud autobiograafias "This Is Me: A Reckoning". Raamatus käsitles ta muu hulgas sünnitusjärgset depressiooni, sõltuvusprobleeme ning lähisuhtevägivalda.

2023. aastal suri ootamatult tema noorem vend Jansen Panettiere, kes oli samuti näitleja. Panettiere'il on tütar Kaya, kelle isa on Ukraina poksija Vladimir Klitško.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: Variety

Samal teemal

kirjandusministri juures

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:57

Loomingu Raamatukogus ilmus Jim Ashilevi uus teos

14:50

Uus "Käpapatrulli" film kogus avanädalavahetusel üle 12 500 külastuse

14:36

Pildid: Rüki galeriis avati illustraator Eiko Ojala esimene isikunäitus

13:18

Maarja Vaino: kas lugeda või juhmistuda?

13:04

Tartuffi publikupreemia võitis "Moulin Rouge"

12:14

36-aastasena suri sarjast "Heroes" tuntud näitleja Hayden Panettiere

10:31

Priit ja Olga Pärna "Luna Rossa" jõuab Hiroshima animatsioonifestivali võistlusprogrammi

10:26

Arvustus. Elus sõna ja elus teater

16.08

Dramaturg Tõnis Parksepp: sõlmime hingeminevalt kokku inimese elukaare

16.08

Esa-Pekka Salonen: Eesti on praegu muusikaliselt üks huvitavamaid paiku

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

15.08

Andrei Hvostov: kui lapsed raamatuid ei loe, võib elu neid vaimselt murda

15.08

Jonas Tarm ja Jim Ashilevi: igatsus kodu järgi saadab meid läbi elu

16.08

Esa-Pekka Salonen: Eesti on praegu muusikaliselt üks huvitavamaid paiku

16.08

Lavakast lavale | Mirjam Aavakivi

14.08

Lavakast lavale | Erik Hermaküla

16.08

Helen Reiser: muuseumipileti laenutus on heategevuslik algatus

12:14

36-aastasena suri sarjast "Heroes" tuntud näitleja Hayden Panettiere

10:26

Arvustus. Elus sõna ja elus teater

15.08

Joel Väli: haigla on sündmuste, hetkede ja lugude betooni valatud kogum

16.08

Dramaturg Tõnis Parksepp: sõlmime hingeminevalt kokku inimese elukaare

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo