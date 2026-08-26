Suri muusik ja pikaaegne rahvusringhäälingu töötaja Tauno Pääslane

Tauno Pääslane oli ansambli Dallas asutajaliige ja bassimängija. 1990. aastate lõpus ja 2000. aastate alguses jõudis bänd oma muusikaga ka rahvusvahelisele areenile, tuuritades Kanadas ja Ameerika Ühendriikides. Hiljem mängis ta ansamblites Stella ja Köök.

Saavutades oma muusikaga edu, toetas Pääslane alati ka noori muusikuid, jagades neile head nõu ja julgustavaid sõnu. Tema suur kirg ja armastus oli ka fotograafia, millega ta tegeles nii töö- kui ka hobikorras.

Pea 20 aastat töötas Tauno Pääslane Eesti Televisioonis valgustajana. Sõbrad ja kolleegid jäävad teda meenutama kirgliku ja põhjaliku inimesena, kes keskendus jäägitult sellele, mida ta tegi. Ta oli suurepärase kõrva ja muusikalise tunnetusega ning teda oli õnnistatud ka suurepärase huumorimeelega.

"Sa olid kunstnik, looja. Oli see siis visuaalselt või musikaalselt. Mitte solist, vaid bassimees. Bass hoiab rütmi, määrab tempo ja tuju. Ning kui äge Sa olid, kui see tuju pööraseks läks: naljad lendlesid, esprii särises. Sellised soolod sobisid sulle suurepäraselt. Me ei usu, et nad oskavad neid taevas sama kõrgelt hinnata kui meie. Miks siis kiirustada? Sest sa tahtsid, et kõik oleks alati varakult tehtud. Sinu otsesaated ei läinud lihtsalt eetrisse, nende valgus sai valmis. Kõigi teiste jaoks. Sinul muidugi oli mida sättida. Selline oli sinu stiil," meenutab teda ERR-i kolleegide nimel Elo Selirand.

Eesti Rahvusringhääling avaldab lähedastele kaastunnet.