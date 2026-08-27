X!

Suri Jaapani kunstnik Yayoi Kusama

Kunst
Yayoi Kusama
Yayoi Kusama Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Mike Segar
Kunst

Jaapani kunstnik Yayoi Kusama suri 14. augustil Tokyos 97-aastasena, teatas tema nime kandev muuseum 27. augustil.

1929. aastal Matsumotos sündinud Kusama alustas kunstnikuteed Jaapanis, kuid kolis 1957. aastal New Yorki. Seal kujunes temast 1960. aastatel avangardkunstnik, kes tegeles maalikunsti, skulptuuri, installatsioonide ja performance'itega. Ta oli seotud ka sõjavastaste aktsioonidega ning tema loomingut seostatakse muu hulgas New Yorgi tollase eksperimentaalse kunstieluga.

Kusama loomingu tuntumateks motiivideks said korduvad täpid, võrgumustrid ja peeglitega loodud ruumid, mis loovad mulje lõputult korduvast ruumist.

Kusama rahvusvaheline tuntus kasvas eriti 21. sajandil. Tema teostest kujunesid rahvusvaheliste näituste tõmbenumbrid ning tema looming jõudis ka moe- ja disainikoostöödesse. 2022. aastal müüdi üks tema 1959. aasta "Infinity Nets" sarja maal oksjonil 10,5 miljoni dollari eest.

Ta rääkis avalikult juba lapsepõlves kogetud hallutsinatsioonidest ning vaimse tervise probleemidest. 1973. aastal naasis ta Jaapanisse ja elas alates 1977. aastast vabatahtlikult Tokyo psühhiaatriahaiglas, jätkates samal ajal kunstnikutööd lähedal asuvas stuudios.

Esindajate sõnul jätkas Kusama maalimist kuni oma elu viimaste päevadeni.

Toimetaja: Karmen Rebane

UUS HOOAEG

kirjandusministri juures

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

10:16

Kinoliit alustab vestlussarjaga "Kinoliidu Akadeemia"

09:49

Andreas Trossek: Eesti animafilmi(korüfeede) kollektiivne kobarjuubeliaasta

09:03

Suri Jaapani kunstnik Yayoi Kusama

08:51

Rupert Grint naaseb Broadway'l Ron Weasley rolli

08:26

Eesti Kontserdi sügishooaja avab Kristiina Poska koos Prantsuse noorteorkestriga

26.08

Suri "Rocky Horror Picture Show" peaosatäitja Tim Curry

26.08

Suri muusik ja pikaaegne rahvusringhäälingu töötaja Tauno Pääslane

26.08

Sacha Baron Cohen äratab uues filmis ellu Ali G tegelase

26.08

Kultuurisaadet "OP" juhib sel sügisel saatejuhtide tandem

26.08

Triin Ruumet toob Von Krahli lavale tõsielusarja

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

26.08

Suri muusik ja pikaaegne rahvusringhäälingu töötaja Tauno Pääslane

26.08

Reimanni juhendaja Mart Koldits: olen käitunud oma südametunnistuse järgi

25.08

Draamateater seiskab kaaslaste jookide sisse MDMA-d pannud Oliver Reimanni lavastused

26.08

Kultuurisaadet "OP" juhib sel sügisel saatejuhtide tandem

26.08

Suri koomik Sten Erik Allikas

25.08

Suri lauljanna Dolly Parton

26.08

Suri "Rocky Horror Picture Show" peaosatäitja Tim Curry

26.08

Jaak Juske: Pelgulinnas varjasid ennast Toompea pätid

26.08

Eesti esitab Oscarile German Golubi filmi "Meie Erika"

08.08

Lavakast lavale | Oliver Reimann

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo