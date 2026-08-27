Suri Jaapani kunstnik Yayoi Kusama

1929. aastal Matsumotos sündinud Kusama alustas kunstnikuteed Jaapanis, kuid kolis 1957. aastal New Yorki. Seal kujunes temast 1960. aastatel avangardkunstnik, kes tegeles maalikunsti, skulptuuri, installatsioonide ja performance'itega. Ta oli seotud ka sõjavastaste aktsioonidega ning tema loomingut seostatakse muu hulgas New Yorgi tollase eksperimentaalse kunstieluga.

Kusama loomingu tuntumateks motiivideks said korduvad täpid, võrgumustrid ja peeglitega loodud ruumid, mis loovad mulje lõputult korduvast ruumist.

Kusama rahvusvaheline tuntus kasvas eriti 21. sajandil. Tema teostest kujunesid rahvusvaheliste näituste tõmbenumbrid ning tema looming jõudis ka moe- ja disainikoostöödesse. 2022. aastal müüdi üks tema 1959. aasta "Infinity Nets" sarja maal oksjonil 10,5 miljoni dollari eest.

Ta rääkis avalikult juba lapsepõlves kogetud hallutsinatsioonidest ning vaimse tervise probleemidest. 1973. aastal naasis ta Jaapanisse ja elas alates 1977. aastast vabatahtlikult Tokyo psühhiaatriahaiglas, jätkates samal ajal kunstnikutööd lähedal asuvas stuudios.

Esindajate sõnul jätkas Kusama maalimist kuni oma elu viimaste päevadeni.