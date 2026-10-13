Kristi Kongi "Kromaatiline triiv" lõi Eesti kunstnike isikunäituste publikurekordi

Seni kuulus Kumu Eesti kunstnike isikunäituste külastusrekord Enn Põldroosi retrospektiivile, mis tõi muuseumisse ligikaudu 40 000 inimest. "Kromaatilise triivi" menu on märgiline ka Eesti kaasaegse kunsti jaoks, näidates, et kohaliku kunstniku uudislooming suudab kõnetada väga laia publikut.

Tegemist oli Kongi seni mastaapseima isikunäitusega, mille kõik teosed valmisid viimase paari aasta jooksul Kumu suure saali näitust ette valmistades.

"Kristi Kongi näitus tõi kokku erakordse ruumikogemuse, uue loomingu ning elava kohtumisprogrammi kunstnikuga. Näituse edu ei saa mõõta ainult külastajate arvuga, kuid 50 000 inimest on kõnekas märk sellest, et kaasaegne kunst pakub publikule huvi ja tekitab soovi kunstiga suhestuda. Eesti kunst koos oma tugevate naisloojatega on väga heal tasemel ning Kumu suurte isikunäituste formaadi roll on seda nähtavaks teha ja võimestada," ütles Kumu kunstimuuseumi direktor Kadi Polli.

"Kromaatilise triivi" üks olulisi tugevusi oli võimalus kohtuda kunstnikuga. Kristi Kongi juhtis ringkäike ja vestlusi ning juhendas maalimise töötubasid, tutvustades oma loomingut ligi 1000 külastajale. Näitusel toimus kokku 117 publikuüritust, millest võttis osa 2200 inimest, kelle seas oli nii esmakordseid Kumu külastajaid kui ka neid, kes vaatasid näitust mitu korda.

Järgmine Eesti kunstniku isikunäitus Kumu kunstimuuseumi programmis on Aili Vindi "Kuma valgel" (kuraator Maria Arusoo), mis avaneb 16. aprillil 2027.