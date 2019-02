Galerii. Klassiku sõber 2019 on Elmo Nüganen

"Sel aastal saab tunnustuse inimene, kelle armastusest klassika vastu on osa saanud tuhanded ja tuhanded eesti inimesed. Olles ka ise nautinud korduvalt tema klassikatõlgendusi teatrilaval, on mul erakordselt hea meel teatada, et Klassiku sõber 2019 on lavastaja Elmo Nüganen," ütles seltsi juhatuse esimees Rein Veidemann.

Auhind on Enn Põldroosi graafiline leht ja seltsi tänukiri.

Senised Klassiku sõbrad on olnud kirjandusteadlane Rutt Hinrikus, lavastaja Heidi Sarapuu ning tõlkija ja kirjandusteadlane Juhani Salokannel.