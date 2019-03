Helsingi kesklinnas on esindatud Eesti disainbrändid

Esindatud on näiteks Pohjanheimo, Bold Tuesday, Alpaka ja Lummus. Väljapaneku eesmärgiks on luua ärikontakte Soome edasimüüjatega ja koguda vahetut tagasisidet kohalikelt lõpptarbijatelt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me seome pärandit, me seome oskusi ja seome maailma moodi. Mis teeb meid eripäraseks, on see, et oleme väga väikesed, unikaalsed ja seetõttu on iga ese või bränd kordumatu, sa saad eristuda," lausus kultuuriministeeriumi loomemajandusnõunik Anu-Maarja Pallok.

Tallinna Loomeinkubaatori ja Tallinn Design House'i juhataja Anu Lõhmus selgitas, et Eesti disain on väga mänguline, selle juured lähevad tagasi meie rikkalikku kultuuripärandisse. "Lisatud on meil säilinud väga hea ja tugev käsitööoskus, kodumaal tootmine, mis on suur pluss, mängulisus ja palju värve, samas minimalistlikuks ja põhjamaiseks jäädes. Ma arvan et see pakub soome publikule väga palju avastamisrõõmu," ütles Lõhmus.