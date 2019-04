"Festival on tänavu pühendatud Eri Klasi 80. sünniaastapäevale ning oleme programmi kokku pannes suhelnud tema pere, sõprade ja kolleegidega. Rõõm on tõdeda, kui palju see kummardus motiveerib inimesi festivali panustama. Kõik meenutavad teda väga soojalt," lisas Tohver-Aints.

Oma kogemust koostööst Klasiga jagas ka Tallinna Filharmoonia kunstiline juht Risto Joost. "Eri elab meis kõigis edasi erinevates vormides. Ta andis võimaluse noortele ja mina olin üks neist. See energia, mis läheb dirigendilt muusikutele, on eriline ja isiklik." Joost rõõmustas, et Klasi vaim on Birgitta festivalil jätkuvalt esindatud.

Eri Klasi toetavat suhtumist meenutas ka Balletigala kunstiline juht Toomas Edur. "Ta tõesti tunnetas oma töös, mida tantsijad vajavad. Balletigala toob kokku nende teatrite tantsijad, kus Eri Klas oma karjääri jooksul balletidirigendina tegutses." Edur toob esile ka Hamburgi tippklassi tantsijad, kes galal esitavad kaasaegse balleti suurkuju John Neumeieri loomingut. "Neumeier ja Klas tegid koostööd suurepärase "Peer Gyntiga" ja ka sellest teosest näeb balletigalal ühte numbrit." Eduri sõnul on publikul oodata suurteoseid klassikalistest ballettidest läbi ajaloo.

Birgitta festivali jaoks loodava visuaalteatrietenduse "Planeet Harmoonia" muusikalise juhi Kristjan Järvi sõnul on teos kantud Eri Klasile omasest teotahtest. "Tegu on modernse vormiga, mis seob ühtseks tervikuks visuaalteatri, muusika ja artistide omaloomingu. Pakume koos Tallinna Kammerorkestri, muusiku Mick Pedaja ja lavastaja Helen Rekkoriga võimsa elamuse, mis jätab ka publikule vabaduse isiklikeks interpretatsioonideks."