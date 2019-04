Kalev Mark Kostabi: vastuoluline karakter on maksnud mulle isikunäituse MoMA-s

Eesti päritolu maailmakuulus kunstnik Kalev Mark Kostabi ütles, et oma vastuolulisele tegelaskujule on siiski ka neid, kes temast kaugele hoiavad, samas on see põhjus, mis on temast kuulsuse teinud.

Kostabi ütles ETV saates "Hommik Anuga", et tema jaoks ei tähenda kunst ainult raha. "Kunst on seotud kuulsuse ja armastusega. Kui ma olin kuue-aastane, siis ma joonistasin palju. Inimesed vaatasid mind joonistamas ja mitte kõigest minuti, vaid tunde," ütles Kostabi, et sel hetkel tundis ta mingit võimu.

Kostabi ütles, et armastab maalida nägudeta inimesi, sest nad on universaalsemad. Kostabi tööd algavad 6000 eurost ning tema ilmselt kuulsaim teos kannab nime Use Your Illusion, mis katab üht Guns N' Rosesi albumikaant.

Kostabi ütles, et tal on kuus reeglit, kuidas olla kuulus ja rikas. Tema sõnul tuleb teha head kunsti, elada New Yorgis, käia ringi, olla professionaalne, omada head lugu ja viimaseks, palgata inimesed enda heaks tööle.

Kostabi rääkis, et tal on kümme assistenti, sest üksi ei suuda ta toota mitut pilti päevas, ja huvi tema teoste vastu on tõusujoonel. "Minu tööde vastu on väga suur huvi, seetõttu olen ma palganud mõned uued assistendid ja tootlikkus läheb aina suuremaks," selgitas Kostabi ning lisas, et tema stuudios on töötanud ka 40 kunstnikku, kuid seda vaid lühikeseks ajaks. Pikka aega töötas Kostabi jaoks 27 assistenti, kuid majanduslanguse tõttu pidi ta palju inimesi lahti laskma. "See andis mulle võimaluse hoida alles vaid parimad ja vähemate inimestega hakkasin ma tootlikumaks," selgitas ta.

Assistente on Kostabi sõnul vaja, sest tal on nii palju ideesid, aga ainult kaks kätt. "Ma tahan näha oma ideesid ellu ärkamas ja ma tahan olla kuulus. Et olla kuulus, pean ma tegema kõikvõimaliku, et saada tähelepanu. Omades Kostabi Worldi stuudiot, kus teised inimesed minu eest töö ära teevad, olen ma olnud paljudes telesaadetes," selgitas ta.

Kostabi ütles, et kunstnike puhul on üllatavalt oluline ka välimus. Tema sai sellest aru tänu Andy Warholile, kes kiitis aastakümnete eest Kostabi otsust oma pea ära blondeerida. "Ta ütles mulle, et appike, Mark, sa oled nüüd kindlasti kuulsam, kui sa oled blond," meenutas Kostabi, kes sai siis aru, et kunstnik peab nägema välja unikaalne.

Kostabi tõi näite, et tänu silmapaistvale välimusele pääses ta ka näiteks moeajakirjadesse või Eesti väljaannetesse. "Mitte ainult seetõttu, et ma olin kuulus kunstnik, vaid ma olin ekstravagantse välimusega tegelane," selgitas Kostabi.

Kostabi ütles, et tegi kuulsuse nimel ka lapsikuid asju, näiteks kakles telenäo Morton Downey jr-ga või naeruvääristas iseenda kunsti. Kostabi sõnul teenis ta vastuolulise käitumisega pressis võib-olla ühe vaenlase, aga samal ajal üheksa uut fänni. "Minu saladus eduks on, et ütle vähem, aga ütle jah," ütles Kostabi.

Samas on vastuoluline karakter seadnud talle kunstimaailmas ka takistusi. "Näiteks pole mul olnud kunagi isikunäitust New Yorgi moodsa kunsti muuseumis (MoMA). Aga neil on minu töid ja ma loodan, et see juhtub kunagi," ütles ta.

Oma Eesti juurte üle on Kostabi väga uhke ning eesti keelest saab ta hästi aru siiani. "Minu esimene keel oli eesti keel, aga ma olin väga pisikene. Ma olin kolme-aastane, enne lasteaedaminekut käisin ma Eesti koolis Los Angelese Eesti majas. See oli koht, kus minu vanemad ka esimest korda kohtusid. Nad ei tulnud Eestist koos Ameerikasse," selgitas Kostabi.

Kunstnikul on ka Eesti pass, mis on talle väga oluline. "See on suurepärane koht, mis muutub ajaga ainult paremaks. Ma tulin siia 1990. ja pidin tualettpaberi kaasa võtma. Ma olen taimetoitlane ja ainus, mida nad pakkusid, olid kartulid ja liha. Aga praegu on toit väga hea," kiitis Kostabi.