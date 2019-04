Priit Pedajas toob Draamateatris lavale kümnenda Madis Kõivu näidendi

Lavastaja Priit Pedajas toob Eesti Draamateatris välja juba 11. Madis Kõivu näidendi. Võrukeelne "Põud ja vihm Põlva kihelkonnan nelätõistkümnendämä aasta suvõl" on perekonnalugu, mille Kõiv kirjutas 1987. aastal koos Aivo Lõhmusega. Maailmasõja-eelne ärevus on imbunud ühe Põlvamaa talupere argiellu, kus igal tegelasel on tagataskus oma väike saladus.

Pikaleveninud põud tõotab ikaldust ning ümberringi lõõmavad metsad on muutnud õhu häguseks. Ühtlasi muutub iga hetkega reaalsemaks Euroopas kummitav sõjaoht, mille hõngu kannab endaga kaasas ka ootamatult vene armeest Põlvamaale kodutallu naasev perepoeg Verdi.

"Kusagilt kaugemalt tekkiv halb uudis, mis muutub ärevuseks inimese sees ja kandub koos selle inimesega koju. Kodus hakkavad inimsuhted minema pingelisemaks ja konfliktid on kiiremad tekkima," rääkis osatäitja Mait Malmsten.

"Kõigil on mingi oma saladus, mingi oma asi, mida nad ajavad. Kõigil on oma tuli, mis neid sütitab, aga see kõik on hästi sassis kogu aeg, ja ega siin lõpus väga mingit selgust ei tulegi. Ma arvan et võlu ongi see, et kõgiil on oma lugu ja soov, mida nad suruvad peale ja sellest sünnibki selline hull lugu," sõnas osatäitja Amanda Hermiine Künnapas.

Näidend on kirjutatud ning seda ka mängitakse võro keeles.

"Murdetekst on selle võrra väga hea, et ta toob selle atmosfääri, aja ja inimesed intiimsemalt lähemale ja sunnib mõtlema natukene nende mallides," lisas Malmsten.

Priit Pedajas on ligemale 20 aasta jooksul toonud Eesti Draamateatris välja juba kümme Madis Kõivu näidendit.

"Tal on mingi eriline oskus ehitada see maailm oma niisuguse õhustiku, keerulisuse ja sügavusega üles ja ole aga mees ja mängi see välja," selgitas Pedajas.

Lavastuse on kujundanud Pille Jänes, mängivad Eesti Draamateatri näitlejad. "Põud ja vihm" esietendub laupäeval, 27. aprillil Eesti Draamateatri suures saalis.