Avamisel võtsid sõna tänavuse üldlaulupeo muusikaline juht Peeter Perens ja näituse kuraator Kristo Matson.

"Oleme sel näitusel rõhku pööranud laulupeoliste isiklikele mälestustel ja selleks me kuulutasime välja mälestuste korje, meil on suur rõõm, et inimesed sellega kaasa tulid ja saatsid meile kokku üle 200 foto ja suure hulga kirjalikke mälestusi ja need mälestused on kõik siin kenasti digiteeritud," selgitas kuraator Kristo Matson "Aktuaalsele kaamerale".

Fotode kõrval jõudis muuseumisse ka rohkelt kirja pandud mälestusi. "Ühe külatüdruku mälestused 1947. aasta lalulupeost, kust saab lugeda, kuidas tuldi, mida kaasa pakiti, millised toidud tehti kellel oli kaasas liha ja hapupiima, keda kutsuti koduhoidjaks ja kuidas sõideti laulupeole," selgitas Matson.

Rariteetsemate esemete hulgas on esimese laulupeo lauluraamat, 1950. pärit temaatiline teekann, kaelarätid, märgid ja palju muud. Loomulikult saab kuulata ka läbi aegade enim lauldud laulupeolaule ning vaadata rohkeid filmilindile jäädvustatud peohetki.

Näitus teatri ja muusikamuuseumis on avatud kuni 13. novembrini.