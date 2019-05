Kumus kohtub Rick Owensi sünge ja tume Tommy Cashi värvilise ning lõbusaga

Kui siseneda näitusele Tommy Cashi poolelt, satub esmalt justkui multifilmi "Nu, pogodi!". Teistes tubades on nii hiigelsuur grafitiga kaetud jänesebatuut, saiast tuhvlid, kõrvaklapipundar kui ka näiteks autoportree, kus kunstnik kujutab ennast rasedana.

"See ongi tema loominguline vabadus kehastuda kelleks iganes ja selle läbi suhestuda mingite nišikamate teemade ja marginaalsemate gruppidega. Ta on ise selles mõtlemises ja liikumises vaba," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" näituse kuraator Kati Ilves.

Justkui jätkuks KUMU populaarsele nõukakitlite näitusele on moekunstnik Rick Owens jätkanud enda näituse poolel 80. aastate moekunsti lainel. Owensi väljapanek on mustvalge, peamiselt süngetes ja tumedates toonides, vastandudes Tommy Cashi värvilisele, lõbusale ja popilikule stiilile.

"Võtta selline populaarne inimene, kõva tegija ja tuua ta kunstisaali – see tükk, see risk on väga hästi välja kukkunud. Mulle väga meeldib see näitus. See on minu jaoks Tommy Cashi täiesti uus külg," tõdes näituse külastaja ja Narva muuseumi direktor Ivo Posti.

Näituse keskpunktis saavad kaks kunstnikku kokku kahe teose läbi – kui ühel näeb kunstnikke taaskord iseenda näoga, siis teine on inspireeritud kuulsast Mona Lisast. Videoteos on loodud louvre'likku õhkkonda koos Tommy Cashi muusikaga.