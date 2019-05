Kogumik Eesti novell 2019 koondab aasta novellisaagi

Eesti novell 2019 on teine raamat uuest sarjast, kuhu neli koostajat on valinud oma 18 lemmikut eelmise aasta novellisaagist. Sajanditagust kirjandust esindab seekord otse Siuru kaante vahelt tänapäeva tõstetud Johannes Semper.

Kogumiku autorite ring on lai, esindatud on eri põlvkonnad ja elualad. Tuntud novellistide nagu Toomas Vint, Maarja Kangro või Jan Kaus kõrval on autoreid, kel varem ilmundud vaid paar lugu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kindlasti saab sellest kogumikust hea pildi ühelt poolt, et mis toimus eelmisel aastal novellis ja mis üldse Eesti elus toimus," selgitas raamatu autor ja koostaja Urmas Vadi ja lisas, et kokkuvõttev teos võiks olla tänapäeval hea lugeda, aga ta võib ka olla ajalooline dokument.

Vadi sõnul domineerib Eesti novellides alkohol, surm ja maaelu, aga sinna mahub ka kasside hingeelu, kirjanduslikku koomiksit ja tank uusaastaööl. "Tegelikult me proovisime ka seda rida hoida, et ei läheks väga süngeks ja väga morbiidseks et seal oleks igasuguseid tekste. Ja tõesti seal on ka ja ma arvan et iga inimene, talle ei pruugi kõik need lood meeldida ühtviisi, aga kui ta leiab sealt enda jaoks nii viis väga head lugu, siis on ikka õhtu hästi lõppenud," ütles Vadi.