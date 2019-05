Vene riik on lühikese aja jooksul välja vahetanud mitme nukuteatri juhid

Venemaa nukuteatrite traditsiooniliselt kõrge tase on viimasel aastakümnel innovatsioonist ja loovisiksustest uut hoogu saanud. Ollakse teretulnud külalised maailma festivalidel, muu hulgas NuQ Trefil. Nüüd on riik aga hakanud valdkonnale eritähelepanu pöörama ning võtnud sealse nuku- ja noorteteatri arengu oma südameasjaks. Lühikese aja jooksul on välja vahetatud mitme nukuteatri juhid.

Leino Rei ja Peep Ehasalu Vene ajakirjanduse põhjal.

Aprilli eelviimasel nädalal vahistati Peterburi Suurel Nukuteatri direktor Aleksandr Kalinin süüdistatuna altkäemaksu võtmises. Teatris toimus läbiotsimine, lisaks Kalininile peeti kinni ka raamatupidaja. Süüdistuse järgi oli ta sõlminud ühe lavastuse dekoratsioonide, nukkude ja kostüümide valmistamiseks sponsorlepingu kommertsettevõttega 2,2 miljoni rubla (umbes 31 000 euro) ulatuses, millest väidetavalt 1,2 miljonit rubla (umbes 16 800 eurot) maksti tagasi tema arvele.

Kalinini kolleegid ja kohalikud kultuuriinimesed näevad selles pigem ebaõiglast rünnakut teatri ja kultuuri vastu laiemalt. Seepärast saadetakse prokuratuuri toetuskirju palvega paigutada Kalinin vähemalt koduaresti, mitte hoida südamehaiget eeluurimisvanglas. Direktori jaoks kogutakse toetusallkirju, kritiseeritakse häälekalt võime ja lastakse vabal sõnal kõlada. Ainult, et midagi ei juhtu.

Mai alguses jätkas Venemaa "teatriaasta" oma kummalist kulgu. Kui altkäemaksusüüdistuse puhul võib jääda õhku kahtlus, et "äkki midagi siiski oli", siis järgmine vangerdus toimus legendaarses Moskva Obrastsovi nimelises Nukuteatris. Senist direktorit Irina Kortševnikovat ei pandud kinni, vaid tema tööleping lõppes 29. aprillil. Päev hiljem määrati uueks direktoriks endine mitmekordne NSVL-i tennisemeister Vladimir Bakulev.

Siingi kiidavad teatri töötajad taevani endist direktorit, kes töötas sellel kohal ligi kümme aastat. Juriidiliselt oli kõik aga korrektne, ehkki direktori vahetust loomingulise kollektiiviga ei arutatud, mingit dialoogi uue juhi valiku või isegi vahetuse vajalikkuse kohta polnud. Uus direktor on korraldanud küll rahvusvahelisi tennisevõistlusi, kuid tema seos teatriga jääb kuue aasta taha, mil ta määrati legendaarse teatri "Sovremennik" direktoriks. Ühe hooaja jooksul ta seda ebaõnnestunult juhtis ja lahkus poolte kokkuleppel, teatritöötajad tõstsid ta vastu mässu.

Selgus saabus peagi Venemaa valitsuselt, kes on andnud haridusministeeriumile ja kultuuriministeeriumile mõned ülesanded. Ette on võetud sealse nukuteatri ja noore vaataja teatri areng ning seoses sellega on otsustatud monitoorida koolide teatrikülastusi, külastuste arvu, transpordile kulunud summasid, kuidas kompenseeritakse neid käike õpetajatele ja muud. Kahtlemata peabki valitsus olema kursis ja selles pole midagi imelikku.

Edasised eesmärgi tekitavad aga teatraalides siirast imestust. Venemaa kultuuriministeerium peab uurima nukuteatrite vajalikkust, et selle põhjal prognoosida ja välja töötada vajadused kvalifitseeritud personali järele ning esitama ettepanekud teatrikoolidele nukuteatri erialade spetsialistide koolitamisel. Rõhk vajalikkusel tekitab kartusi.

Edasi peaks kultuuriministeerium koos teatritöötajate liiduga esitama ettepanekud laste ja teismeliste dramaturgia konkursi loomiseks. Selliseid konkursse korraldatakse aga iga-aastaselt üle Venemaa ja teatraalidel on kahtlus, et valitsus pole kursis kõige elementaarsemaga, mis valdkonnas toimub.

Sellest on tekkinud hirm, et valitsusel on soov hakata noorele vaatajale suunatud dramaturgia sisu kontrollima ja suunama. Obraztsovi-nimelise Riikliku Akadeemilise Nukuteatri baasil luuakse metoodiline keskus nukuteatri arendamiseks ning seega sai arusaadavaks, miks pandi teatrit juhtima juba mainitud ekstennisist.

27. maiks peab olema välja töötatud ettepanekud nukuteatri alase hariduse ja dramaturgia konkursside osas. See on muu hulgas ka päev, mil toimub kohus Peterburi Suure Nukuteatri direktori Kalinini üle. Monitooring peab olema valminud alles 25. juuliks, kaks kuud hiljem.

Kui hiinlased halba soovivad, siis rüütavad nad soovi sõnadesse: "et sa elaksid huvitavatel aegadel." Suur osa Venemaa teatriavalikkusest tunneb, et seekord on huvitavad ajad Venemaal tabanud laste- ja noorteteatreid.