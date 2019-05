Leigo Järvemuusika alustab 22. hooajaga

"Uute kunstivormide lisamine on olnud juba pikalt mõttes ja nüüd ongi hea meel, et laiendame Leigo nn tavapärast ampluaad. Eks Leigol on ikka olnud kontserdid vabas õhus looduse keskel, aga nüüd saab publik sõna otseses mõttes looduses muusikast läbi jalutada või vastupidi," kommenteeris Leigo uuendusi muusikafestivali peakorraldaja Tiiu Tamm.

Kolmapäevast reedeni, 31. juulist 3. augustini oodatakse publikut muusikalisele metsarännakule "Thule mustrid", millega tähistatakse helilooja Tõnu Kõrvitsa 50. sünnipäeva muusika- ja valguspunktidega kaunistatud jalutuskäiguga Leigo teatrimetsas. Kaasatud on mitmed tuntud muusikud ja tantsijad ning instrumendid, mida vabas õhus tihti ei kohta. Kohal on ka peategelane Kõrvits ise.

Kontserdid suurel järvel toimuvad laupäeval, 3. augustil. Muusikapäeva alguses saab kuulda tunnustatud Läti vokaalansamblit Latvian Voices. Leigo festivaliorkester ja solistid esitavad dirigent Risto Joosti juhatusel Bizet' "Carmeni" aariad, Brahmsi ungari tantsud, Dvořáki tšellokontserdi, Dvořáki sümfoonia "Uuest maailmast" ning üllatusesinejana teeb orkestri ees debüüdi tõeline "rosin" – Lõuna Eesti oma väike viiulitalent.

"Aeg läheb tõesti kiiresti – Leigo orkester koguneb juba neljandat korda. Olen väga rõõmus, et see on saanud nii paljudele noortele andekatele muusikutele, kes töötavad igapäevaselt kas siis erinevates orkestrites või on õpingutega seoses üldse maailma peal laiali, meeldiv kokkusaamise kohaks," ütles Joost.

Lõppkontserdi juurde kuulub ka peremees Tõnu Tamme lavastatud traditsiooniline mastaapne valgusinstallatsioon elava tulega järvel ja kallastel, mis loob looduse ja muusika vahel veel ehedama kooskõla.

"Leigo Järvemuusika kunstilise juhina on mul suur rõõm kutsuda teid sellesse imelisse Leigo maailma, omaniku Tõnu Tamme poolt loodud kõige unikaalsemasse kontserdikohta maailmas. Olles viimastel aastatel esinenud üle maailma tähtsaimatel lavadel, võin kinnitada, et see kogemus koos uskumatu tulevärgiga on midagi, mida ei näe ega kuule kusagil. Inimesed, kes on Leigot külastanud, ei suuda siiani uskuda, et selline asi võimalik on," sõnas Marius Järvi.

"Sellel aastal on meil suur rõõm koos dirigent Risto Joosti ja Leigo Festivaliorkestriga esitada ühte ilusamat ja kuulsaimat tšellolugu A. Dvořáki tšellokontserti h-moll," lisas Järvi.

Muusikapäeva lõpus on huvilistel võimalik jääda vaatama öökino, mille raames saab Pajusaare laval vaadata muusika- ja loodusfilme.