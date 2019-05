Kolleeg Kris Lemsalust: punk-pagan-ulme-feminist-šamaan

"Aasta tagasi tulin Eestisse, eesti kunsti uurima ja loenguid pidama. Kohtusin Krisiga tema ateljees. Tema tööd paelusid mind kohe," tunnistas kuraator ja kunstnik Andrew Berardini. "Oma essees nimetasin teda punk-pagan-ulme-feminist-šamaaniks. Mul on tunne, et see lihtne sõnajada hõlmab endas osa maagiast, mida ta teeb."

"Mäletan ühte olukorda, kui me mõlemad seal tööd tegime. Lamasime pausi ajal mingil väljal, nagu lavatagusel. Oli ilus päikseline päev. Istusime murul ja vestlesime esimest korda. Oleme hiljem palju kokku puutunud, aga sellest sai kõik alguse," meenutas režissöör ja kustnik Michael Kleine.

"Meil oli Berliinis ja Viinis ka palju ühiseid sõpru. Mullu tegime koos pisikese etenduse Berliinis. Mina tegelesin muusikalise taustaga. Minu jaoks on see esimene kord temaga päriselt koos töötada. Aga tuttavad olime juba ammu," sõnas muusik Roman Lemberg.

"Saan rääkida ainult enda eest, aga Krisi tundma õppides olime varsti väga lähedased. Arvan, et see käib ka töö juurde. Töötad meelsamini nendega, kellega tunned end vabalt, lähedasena. See on vahest isegi olulisem kui tehnika või materjal. Näiteks mina ei tegele eriti keraamikaga, ma ei tea keraamikast midagi, aga tööprotsessis on oluline olla samal tasandil. Peab olema huvi inimesega töötada, see on tähtis. See pole küll otsustav ja alati seda tunnet ei tekigi, eriti kunsti alal rühmatööd tehes," lisas Kleine.

"Mul on tunne nagu oleksin bändis. Ja mul on hea meel bändis olla, teda toetamas, aitamaks tal seda erakordset näitust teha. See töö on uskumatult põnev. Meeskonnas on palju soojust. Oleme lähedased. Meil on ühine eesmärk ja me saavutame koos midagi erilist," märkis Berardini.

"Kunst on sageli sanitaarne, liigselt professionaalne. Et kunstnikuks saada, pead käima koolis, läbima kõikvõimalikud kadalipud. Äkki tahan mina, et kunstniku elu oleks täis segadust, boheemlaslik, veider, hämar, naljakas. Elu täis ebaõnnestumisi, vahel ka triumfe. Ei pea olema tingimata kraad. Tahan, et see oleks midagi toorest, metsikut. Ja et nii jääkski. Krisil on midagi sellist," kirjeldas Berardini.