Interpreetide liit lõpetab juubelihooaja Marten Altrovi ja Johan Randverega

Lõppeval hooajal oli publikul võimalik kontserte nautida Tallinnas Mustpeade majas, Niguliste kirikus, kultuurikatlas, Maarjamäe lossi suvesaalis, Estonia kontserdisaalis aga ka teistes Eestimaa paikades - Tartus, Jõhvis, Pärnus, Jõgeval, Saaremaal ja mitmel pool mujal Eestis. Lõppeval hooajal esines kontsertidel 146 liidu liiget erinevatelt erialadelt ning kõlas muusika barokist kaasajani. Teiste seas astusid hooajas ülesse Risto Joost, Mati Turi, Peep Lassmann, vennad Järvid, Mihkel Poll, Mari Poll, varajase muusika ansambel Cantores Vagantes ja mitmed teised. Juubelihooaja kulminatsiooniks oli veebruaris toimuv festival "Virmalised", kus lavale jõudis Eesti interpretatsioonikunsti paremik.

Eeloleval teisipäeval Mustpeade majas toimuval kontserdil on kava keskmes eesti helilooming klarnetile ja klaverile. Kavas kõlavad Eesti muusikamaastiku grand old lady Ester Mägi, Lepo Sumera, Lembit Veevo ja teiste heliloojate kirjutatud teosed, millest suur osa on unustuse hõlma vajunud.

Noorte interpreetide Marten Altrovi ja Johan Randvere sõnul on kava mitmekesine. "Kõik esitusele tulevad teosed on väga erineva karakteriga, kuid kahjuks ei kõla need kontserdilavadel just kuigi tihti," sõnas Marten Altrov. "Kahtlemata on aga tegu muusikaga, mis pakub kuulamise ja avastamise rõõmu nii noortele kui ka eakamatele," lisas ta.

Kontsert Mustpeade majas toimub 21. mail kell 19.00.