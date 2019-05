Taotlusvooru eesmärk on muuseumi- ja muinsuskaitse valdkonna strateegiline arendamine, valdkondade koostöö populariseerimine ning rahvusvahelistumisele kaasaaitamine.

"Arendustegevuste lähendamine ühise taotlusvooru kaudu on võimalus kahte tegelikult seotud valdkonda lähendada ja teeb rõõmu, et toetust saanud projektide teemaspekter on lai. Kultuuripärandi puhul ei räägi me ammu enam pelgalt kaitsmisest ja säilitamisest, vaid avame pärandit laiale publikule, kaasame külastajaid ning teeme koostööd teiste valdkondadega. Taotlusvooru tulemused näitavad ilmekalt, et mõtleme valdkonnas aktiivsete asutuste ja ühendustega samas suunas ning mitmed toetust saanud projektid annavad olulise arenguhüppe kogu valdkonnale," ütles muisuskaitseameti muuseumivaldkonna juht Mirjam Rääbis.

Mitmed toetust saanud projektid on seotud erialase koolitamisega, et arendada nii muuseumitöötajate kui muinsuskaitse spetsialistide teadmisi. Koolitusi on seinast seina, näiteks muuseumikogude säilitamise teemal, koolitused ajaloolise hoone omanikule, ajalooliste tapeetide teemadel või siis hoopis sellest, kuidas muuseumide saavad paremini arvestada erivajadustega inimestega. Voorust said toetust ka laialt tuntud traditsioonilised sündmused, nagu Muuseumiöö, Laste ja noorte muuseumifestival Avatud Mänguväljad ja koolinoortele mõeldud Pärandivaderite projekt.

Muinsuskaitseamet korraldas taotlusvooru esmakordselt. Varem on muuseumidele ja muinsuskaitse valdkonnas tegutsevatele ühendustele andud arendustegevusteks toetusi kultuuriministeerium, kuid sel aastal jõustunud uue muinsuskaitseseadusega on ka muuseumivaldkonna kureerimine liikunud muinsuskaitseametisse.