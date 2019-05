Seni on karmoškaõpe toimunud valdavalt pillilaagrites ja kuulmise järgi, see tähendab ilma noodipildi ja teooria abita, nüüd aga ilmus Eesti esimene karmoška-aabits.

Mahukas kogumik on mõeldud igal tasemel karmoška-õpilastele iseõppimiseks ja õpetajatele abimaterjaliks. Raamatu lõpus on repertuaarikogumik levinud pärimuslugudest autoripaladeni. Õpik tutvustab ka erinevaid karmoškatüüpe ning järk-järgult kasvava raskusastmega mänguvõtteid. Aabitsaga käib kaasas videokursus internetis.

Õpik valmis Hooandja toel ning vajalik summa kogunes kokku esimese 10 tunniga. Kogumiku autor on heliloojaharidusega pärimusmuusik ja õpetaja Matis Leima, kes õppis karmoškamängu selgeks omal käel ja ütles, et karmoškal on teiste pillide ees mitmeid eeliseid.

"Paar väga kindlat asja. See on odav, inimesed saavad seda endale lubada. See on väike, seda saab kaasas kanda. See teeb kõva häält, ja sellega saab mängida mitte ainult viisi, aga ka ennast saata. See on terviklik muusikalahendus. See on mõnes mõttes lihtsustatud võrreldes klaveri või viiuliga, kus saab mängida kõikvõimalikke noote. Karmoškal on tõmmatud asi ühe helistiku peale, mis teeb ka õppimise lihtsamaks," selgitas Leima.