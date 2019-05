Video: Näitus "Piirimail" avab Lasnamäe võlu

"OP+" võttis fookusesse märtsis Eesti Betooniühingult konkursi "Aasta betoonehitis 2018" raames eriauhinna pälvinud arhitektuuriteose Pöörise arhitektoon (tellija – TTP AS, arhitektuur ja konstruktsioon – Nord Projekt AS: Raiko Reinson ja Veiko Zovo, ehitaja – PR Betoon OÜ), millele on tegijate sõnul eriti head tagasisidet andnud just tänavasportlased, kellel võimalik mööda seda näiteks ruladega sõita.