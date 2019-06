Aasta metalalbumi tiitliga pärjatud doom-duo Talbot avaldas muusikavideo loole "Infra". Tegemist on juba kolmanda looga albumilt "Magnetism", mis saab endale visuaali.

"Kõigepealt kuulasin Talboti plaati autos mõnda aega, et leida sealt lood, mis emotsionaalselt mind käima tõmbaks. Loos "Infra" on piisav kogus meloodilisust, mis tekitasid lõpmatuse tunde, juskui ulbiks silmad kinni ajuvedelikes ja kondaks mööda plahvatuslikke neuroneid," kommenteeris video autor Siim Parisoo

"Muusikavideo loomise käigus kummitasid mind eksistensiaalsed paradigmad: inimelus on justkui midagi maagilist, kuid samas on inimeste eluiga ere välgatus miljonite aastate kõrval, mil on toimunud muutused ja arengud," lisas ta.

Bändil on suvel esinemised Intsikurmu festivalil, Käbliku õllefestivalil ja Skeneraator festivalil. Varem on tuuritanud mitmeid kordi Euroopas, kuid ka Jaapanis, Venemaal ja Austraalias ning esinenud muuhulgas ka Roskilde festivalil.