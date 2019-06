Rakvere teatri suvelavastus räägib võimust ja alkoholisõltuvusest

Rakvere teatri selle aasta kahest suvetükist üht mängitakse Harjumaal Kolgaküla rahvamajas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See räägib sellest, millele on lavastaja väikese vindi keeranud, et anna väikesele inimesele natuke võimumaitset suhu ja siis ei kujuta ette ka, kuhu see maakera võib pöörduda või käänata või minna," selgitas Rakvere teatri näitleja Eduard Salmistu.

Ajalehe Postimees arvustuses tõi Madis Kolk esile muna ja kana küsimusega võrdse poleemika, et kas Jeppe joob sellepärast, et ta naine Nille teda peksab, või naine peksab sellepärast, et Jeppe joob.

Jeppena järjekordse joodiku rolli teinud Eduard Salmistul oli selle kohta oma tõlgendus.

"Kui ütelda Jeppe seisukohast, siis kui Nille ei peksaks, küll ta leiaks teise põhjuse, miks ta siis joob. Kui on vaja juua, siis põhjuse leiab alati, ehkki tema on selline lihtameelne, rõõmsameelne joodik ja ta näeb ainult helget poolt, isegi selles peksus. Seal on ka omad helged hetked, ma usun, neil Nillega - see käib selle n-ö harmoonilise kooselu juurde," selgitas Salmistu.

18. sajandil taanlase Ludvig Holbergi kirjutatud "Miks Jeppe joob?" lavastas Hendrik Toompere.