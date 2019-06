Sõnateatri tegijad panevad end Tartus proovile ooperis

"Ooperisümbioosi lähteülesanne on 45 minutiga tutvustada ühte maailmakuulsat ooperit vaid kahe solisti ja kahe näitlejaga. Abiks võib olla ka pianist. Lavastaja valib sümbioosi koosseisu näitlejad enda koduteatrist," selgitas ideed Tartu linna päeva kunstiline juht Reigo Tamm. "Eelmise aasta sümbioosid õnnestusid lavastajatel nii hästi ning võeti publiku poolt nii suure huviga vastu, et tundus patt mitte jätkata."

Nii etenduvad seekordsel linna päeval kaheksa näitleja ja kaheksa ooperisolistiga esimest ja viimast korda Ivar Põllu "Lendav hollandlane", Tiit Palu "Figaro pulm", Filipp Lossi "Ruslan ja Ludmilla" ning Piibu ja Tuudu "Hansuke ja Greteke".

Tartu Uue Teatri ooperisümbioosi koosseisu kuuluvad lisaks lavastaja Ivar Põllule veel näitlejad Mart Aas ja Siim Angerpikk ning ooperisolistid Karmen Puis ja Tamar Nugis. Vanemuise sümbioosi on lavastaja Tiit Palu kutsunud näitlejad Maria Annuse, Priit Strandbergi ning solistid Kadri Kõrveku ja Raiko Raaliku. Vene Teatri sümbioosi paneb teatri kunstiline juht Filipp Loss kokku näitlejate Alexandr Domowoy ja Dan Jeršoviga, solistid on Elena Bražnik ja Mehis Tiits. Piip ja Tuut haaravad sarvist lasteooperil ning on solistideks kutsunud Tuuri Dede ja Maris Lilosoni.

Iga ooperisümbioosi saab Tartu linna päeva jooksul näha kaks korda, ajakavaga saab tutvuda Tartu linna päeva veebilehel.