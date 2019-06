Leigo Järvemuusika festivalil taasavatakse Leigo teatrilava

1.-2. augustil oodatakse publikut muusikalisele metsarännakule "Thule mustrid", millega tähistatakse helilooja Tõnu Kõrvitsa 50. sünnipäeva muusika- ja valguspunktidega kaunistatud jalutuskäiguga Leigo teatrimetsas. Kaasatud on mitmed tuntud muusikud ja esinejad ning ootamatud instrumendid, mida vabas õhus tihti ei kohta.

Osalejad saavad liikuda läbi helimaastiku, mis peidab endas Leigo looduse ilu, klassikalist muusikat ja tantsuelemente. Rada viib ümber järve ja jõuab välja maagilisele metsalavale.

"Sain inspiratsiooni esmalt ühest Tõnu Kõrvitsa heliplaati kiitnud saksakeelsest arvamusloost, mis viis mu mõttele muusikast kui keelest, mis meid sageli kõnetab emakeeleüleselt. Ja see viis mu kokkupuuteni Saksamaal pikalt elanud ja töötanud näitleja Toomas Tähega, kellega me hakkasime hoopis dadaistlikku luulet uurima, mis pole Tõnu Kõrvitsaga pealtnäha üldse seotud. Aga dada oli seotud muuhulgas oma keele leiutamisega, mis viis mõtte tagasi Kõrvitsani, et iga kunstnik tahab leida oma keelt ja käekirja. Nii on Tõnulgi oma mustrid, korduvad ja kordumatud, mida ta teadlikult ja alateadlikult otsib ja kasutab. See ongi kunstniku tee. Otsida korduvas kordumatut," kirjeldas lavastaja Andri Luup oma jõudmist Kõrvitsa ja Leigoni.

Tõnu Kõrvitsa juubeliaastale pühendatud metsarännak "Thule mustrid" kulmineerub kontserdiga metsalaval, kus esineb keelpillikvartett ja kõlab koorimuusika.

Retketekstid on kokku pannud Andri Luup ja Toomas Täht ning koreograafilised vahenumbrid seadnud Anna Kristin McCarthy. Kontserdirännak lõppeb müstilises metsas, kuhu valgusfestivalide korraldaja Indrek Leht on ööhämarusse sulatanud sobivad valgusinstallatsioonid.

Muuhulgas kuuleb publik rännakul Kõrvitsa repertuaarist: "Hümn sinisele taevale", "Laulud laulude laulust", "Neli eesti vaimulikku rahvaviisi", "Päikeselaul", "Rändaja laul", "Thule koraalid", "Thule mustrid" jt.

Etendused algavad Leigol iga päev kell 19.15 kogunemisega suure järve lavale ja kestavad umbes kolm tundi. Metsarännaku esimene osa on jalutuskäik metsarajal ja teine osa istekohtadega kontsert metsalaval. Kahte osa eraldab väike kehakinnituspaus.

Leigo Järvemuusika alustab oma 22. festivaliaastat ja kestab sel aastal kolm päeva, 1. kuni 3. augustini. Kontserdid suurel järvel toimuvad laupäeval, 3. augustil.

Muusikapäeva lõpus on huvilistel võimalik jääda vaatama öökino, mille raames saab Pajusaare laval vaadata suveõhtuseid romantilisi filme.