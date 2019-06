Võru inimesed pole harjunud uue keskväljakuga

Võru Pärimustantsu Festivali korraldajad peavad elavat arutelu, kuidas linna uut keskväljakut juuli keskel toimuva festivali ajal kasutada. Korraldajate sõnul vajab omapärane väljak sisseelamiseks aega. "Selles ideekavandis olid ilusad varjud nende laudade kohal, mis andsid värvi juurde, kui midagi siia juurde saaks, siis tuleksid ilmselt inimesed ka," ütles festivali üks korraldajaid Priidu Teppo.

Sama juttu räägivad ettevõtjad – kohe keskväljaku ääres asub 1865. aastal ehitatud tuletõrjemaja, mille katuselt avaneb ilus vaade üle linna. Maja omanik ehitab parasjagu kohvikut, olemas on ka pisikesed äriruumid. Kohviku avamisega ta aga ei kiirusta. "Kohviku pidamisega on selline asi, et ma tegin siin turu-uuringut. Praegusel momendil pole mõttekas seda lahti teha lihtsalt, sest inimesi on niivõrd vähe," sõnas ettevõtja Ülo Luhamets.

Keskväljaku ääres asub ka linnale kuuluv vana pangahoone, mida linn on püüdnud mitmel korral müüa, seni aga tulutult. Nüüd on lootus, et uus keskväljak heidab seni varju jäänud hoonele uue valguse. Pächter kinnisvara jurist-maakleri Helin Pächeri kinnitas, et linnaruum paraneb ja areneb, siis kõik see on ainult edasiviiv jõud. "Siia tuleb rohkem inimesi kasvõi seda ilusat väljakut vaatama."