Skulptorid tegid aastanäituse botaanikaaia taimede vahele

Eesti kujurite ühenduse aastanäitus kannab pealkirja "Ristuvate teede aed" ning see viitab võimalusterohkusele meid ümbritsevas elus. Vahelduvad realism ja fantaasia, filosoofia ja mäng.

Näituse osapooli - teoseid ja taimi - koheldakse võrdsetel alustel, nii kannavad ka kujud eesti- ja ladinakeelseid nimesid. Kokku võib botaanikaaias kohata 35 nimeka eesti kujuri töid.

"Me valisime kohad ka vastavalt sellele, et mõni töö ei kannata niiskust," ütles skulptor Tiiu Kirsipuu, kes on ka näituse üks kuraatoreist.

Nii näiteks on kuivalade kasvuhoones tööd, mis ei kannata kastmist ja troopikas need, mis taluvad nii vett kui niiskust.

Näitus jääb avatuks augusti lõpuni.