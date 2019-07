Viljandi pärimusmuusika festivali lisaprogramm: õpitoad, matkad, laagrid

Lisaks traditsioonilistele õpitubadele leiab selleaastase "Hea lugu!" teemalise festivali lisaprogrammist ka jutuvestmise teemalise töötoa ja loengu. Nii saab oma jutuvestmisoskusi lihvima hakata esimese festivalipäeva, 25. juuli õhtul kell 18 koos Piret Pääri ja Valdur Mikitaga. Samal päeval kell 21 jagab raadio Ööülikooli avalikul salvestusel oma mõtteid headest lugudest kirjanik ja tõlkija Indrek Koff.

Otse festivali südames, Jaani kiriku ees vallikraavis seab end sisse regilaulu pesa "Hõimust hõimu", kus eeslauljate vedamisel lüüakse iga päev kindlatel kellaaegadel laul lahti. "Regilaul on eesti kultuuri tüvitekst ning kõige suurem lugu, seetõttu on igati paslik tõsta see "Hea loo!" festivalil aukohale," ütles programmijuht Tarmo Noormaa. "Pärimusmuusika on pidevas muutumises ja regilaulu pesa pakub võimaluse festivalil nii näha kui ka kogeda, kuidas kõige ürgsemast eesti kultuurinähtusest saab suure lava kontsert."

Lisaprogrammi muusikalises osas ei jää tulemata ka pärimusbändide maailma värskete tegijate Roheline lava. Koostöös Sõjamuuseumiga toimub 27. juulil kell 15 Viljandi rongijaamas kontsert, kus Põldsepp ja Pojad laulavad Soomusrongil Wabadus Vabadussõja aegseid laule.

Viljandi pärimusmuusika festivali eel toimuvad traditsioonilised ETNO laagrid. Eesti ETNO laager toimub 23. korda, seekord 16.–28. juulil Kõpus. Seekordsesse laagrisse on esimest korda tulemas pea võrdsel hulgal osalejaid nii Eestist kui välismaalt. Oma muusikalised traditsioonid toovad ETNO-sse noored Alžeeriast, Soomest, Mehhikost, Ghanast, Indiast, Austraaliast, Portugalist, Rootsist, Prantsusmaalt, Kreekast, Belgiast, Šotimaalt, Hiinast, Tšiilist, USAst, Marimaalt, Karjalast ja Udmurtiast. 20.–25. juulini kogunevad aga 10–16-aastased lapsed ja noored Kärstna mõisa IV Laste ETNO laagrisse. Mõlema laagri osalejad astuvad üles ka kontsertidega Viljandi pärimusmuusika festivalil.

Neile, kes ihkavad folgipeoks uusi tantsu- ja pillimänguoskusi õppida, toimub vahetult enne festivali, 23.–24. juulil Viljandi Vabas Waldorfkoolis kaks kursust. Pillimängukursust "Mängin ja räägin head lugu" juhendavad Sofia Joons ja Vabariigi esimene pillimees Juhan Uppin. Vajalik on eelnev mänguoskus. Kadri Lepassoni juhendatud pärimustantsude kursusele "Tantsin, tantsin, keerutan" on oodatud kõik, keda muusika liikuma tõmbab.

Kõik festivali ajal toimuvad õpitoad, nii Eesti kui välismaiste artistide omad, on osalejatele tasuta ning eelteadmised pole üldiselt vajalikud (erand on pillimänguõpitoad).