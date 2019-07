Kaitseväe kaptenil ilmub sõjaromaan "Taliib"

"Tegemist on isiklikul kogemusel põhineva sõjaromaaniga, mida pole eesti kirjanduses olnud pikemat aega. Lugu jutustatakse kahest vaatepunktist, üks neist on Eesti kaitseväe kapteni ja teine Talibani sõjakomandöri oma," ütles romaanivõistlusel auhinna saanud käsikirja kohta Eesti kirjanike liidu esimees Tiit Aleksejev. Tema sõnul on see teos, mis väärib lugemist.

Afganistanis teeninud Taavi Liias hakkas raamatut kirjutama Eestis olles umbes kolm aastat tagasi. "Impulsi andis hetk, mil nägin jalaproteesiga meest kohvikust mööda kõndimas. Mulle meenus üks luureettekanne, mis hoiatas puujalaga Talibani komandöri Juma Guli eest, keda eelmine Eesti kompanii haavas ja kes nüüd püha viha täis on. Sealt hakkas romaani esmane idee peas kerima," selgitas Liias.

See, et sõjaväelane kirjutab romaani, ei ole tavapärane. Liiase sõnul on teatud loomingulises temas kogu aeg peitunud ning ta on oma sõpruskonnas tuntud naljahammas ja jutuvestja. "Ehk ei olnud varem õige aeg. Ilma Afganistanis käimata poleks ma seda kindlasti kirjutanud – olustikku on kõrvalseisjal peaaegu võimatu tabada," ütles Liias.

Liiase käsikiri erineb seni Eestis ilmunud missioonilugudest selle poolest, et üks peategelastest on Talibani komandör. Liiase sõnul annab see konfliktile teistsuguse vaatenurga. Loo ülesehituses sai ta aga inspiratsiooni Irwin Shaw' tuntud romaanist "Noored lõvid", kus samuti näidatakse sõda mitme tegelase silmade läbi.

Taavi Liiase esikromaan ilmub selle aasta sügisel. Autor saatis oma käsikirja mitmele kirjastusele, kuid jõudis selle väljaandmises kokkuleppele kirjastusega Hea Lugu.

Kirjanike liidu romaanivõistlusel pärjati esikohaga Paavo Matsini käsikiri "Kongo tango". Teise koha võitis Joel Jans käsikirjaga "Tribestria". Žürii otsusel anti välja kaks kolmandat kohta, mille pälvisid Taavi Liias käsikirjaga "Taliib" ja Eia Uus käsikirjaga "Tüdrukune".

Kirjastus Hea Lugu on romaanivõistlusele esitatud käsikirjadest varem avaldanud Erkki Koorti ajaloolise seiklusjutu "Kättemaks Kirumpääl" (ilmunud 2018), Mait Riismanni "Veepalluri" (2015) ja Märt Lauri "Lahustumise" (2015).