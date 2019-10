Kaitseväelasest kirjanik: kamraadid vaatavad vastast läbi sihiku, mitte silmade

Liias ütles ETV saates "Ringvaade", et raamat on suures osas fiktsioon, kuna peategelasteks on kaks venda, kes liitusid Talibaniga. Samas on raamatul tihe seos ka tema endaga, sest peategelane Tanel Liivak on nii mõneski osas tema enda pealt maha kirjutatud.

"Reeturlikult on sellel peategelasel samamoodi üheksa sõrme nagu minulgi. Ilmselgelt on teatud osad seotud minu teenistusega või teatud karakterid on sarnased nendele, kes päriselt seal Afganistanis olid," ütles Liias ja lisas, et tegemist pole kindlasti dokumentaalse teosega.

Raamatu autor Taavi Liias teenis 2009. aastal luureohvitserina Kosovos ja 2012–2013 Afganistanis. Kahe välismissiooni vahele jäid religiooniantropoloogia õpingud Tartu Ülikoolis. 2016–2019 oli Liias Kaitseliidu Tartu maleva väljaõppe- ja operatiivsektsiooni ülem. Praegu õpib ta kaitseväe akadeemia magistriõppes sõjateadust ja -tehnoloogiat.

Liiase jaoks ei ole "Talibani pojad" tema esimene raamat, sest ulmevaldkonda kuuluv debüütromaan võib peagi samuti tee raamatulettidele leida.

Liiase jaoks ei ole aga üllatav, et "Talibani pojad" esimesena avaldati. "Ilmselgelt on see teema, mis Eesti ühiskonda rohkem kõnetab. Talibani kirjeldamine seestpoolt või püüdmine minna oma vastase silmadesse pakub kindlasti ka minu kamraadidele suurt huvi, sest nemad vaatasid vastast läbi sihiku, mitte silmade," ütles Liias.

"Talibani pojad" võitis Eesti Kirjanike Liidu romaanivõistlusel 2019. aastal kolmanda koha.