Galerii. Viljandi pärimusmuusika festivali külastas teisel päeval 12 000 inimest

"Minu jaoks on folk selline üritus, mis tõstab Eesti paljude teiste paikade seas esile ühe asja poolest. Folkmuusika ja vanem rahvamuusika on asi, millest räägitakse minevikuterminites, ja nii oli Eestis ka enne Viljandi festivali. Viljandi pärimusmuusika festival on teinud aga 27 aastaga folkmuusikast Eesti jaoks tuleviku," ütles Kaljulaid oma tervitussõnades ja tunnustas ka seda, et festival on teinud pingutusi keskkonnasõbralikkuse suunas.

Teisel päeval festivali külastanud umbes 12 000 inimest on ligikaudu võrdne möödunud aasta festivali sama päeva külastajate arvuga. Lisaprogrammi sündmustest sai reedel osa üle 500 inimese.