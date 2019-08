Foals avaldas esimese videosingli uuelt albumilt

Inglismaalt Oxfordist pärit Foals avaldas esimese videosingli "Black Bull" oma eelolevalt albumilt "Everything Not Saved Will Be Lost – Part 2", mis ilmub 21. oktoobril plaadifirma Warner alt. Video on lavastanud Niall O'Brien.

Foals andis albumi "Everything Not Saved Will Be Lost – Part 1" välja tänavu märtsi alguses. See jõudis ka hiljuti avaldatud Mercury Prize'i nominentide hulka. Solist Yannis Philippakis ütles aasta alguses, et "albumid on ühe medaljoni kaks poolt ja neid saab kuulata ja hinnata eraldi, kuid põhimõtteliselt on tegemist üksteist täiendavate teostega", vahendab Pitchfork.