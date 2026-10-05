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20/20 filmifestivali fookuses on sel aastal krimilood

Film
"Üürnik" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

22. kuni 24. oktoobrini toimub Tartu Kirjanduse Maja saalis seitsmes 20/20 Filmifestival alapealkirjaga "Krimi kinolinal". Kokku toimub festivali raames kolm erilinastust.

Tänavune programm toob vaatajate ette tummfilmi- ja krimižanri ajaloolised nurgakivid Prantsusmaalt, Soomest ja Suurbritanniast, mida rikastavad spetsiaalselt festivali seanssideks loodud elav muusika ja eesti kirjanike tekstid.

20/20 Filmifestivali teeb unikaalseks kolme kunstivormi kohtumine: ekraanil jooksvatele vanadele filmidele luuakse saalis kaasaegne helitaust ning kinoseanssidest inspireeritud kirjanduslikud tõlgendused jõuavad publikuni elavas esituses otse autoritelt.

Avapäeval saavad vaatajad näha 1913. aasta linateost "Fantoom I: Giljotiini varjus" ("Fantômas I - À l'ombre de la guillotine". Prantsuse krimiklassika algusaegadest pärit linateost tõlgendavad helilooja Lauri-Dag Tüür ning näitleja-luuletaja Taavi Eelmaa.

23. oktoobril jõuab publiku ette 1923. aastal valminud "Rautakylä vana parun" ("Rautakylän vanha paroni"). Soome varajase põnevusfilmi helindamise ja mõtestamise eest hoolitsevad stoner metal'i bänd Mang Ont ning tartlasest soome juurtega kirjanik Heidi Iivari.

Festivali lõpetab 1927. aasta film "Üürnik" ("The Lodger: A Story of the London Fog"). Alfred Hitchcocki legendaarsele põnevikule annavad uue hingamise helilooja Doris Hallmägi ning tuntud krimi- ja ulmekirjanik Indrek Hargla.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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