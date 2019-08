Raamatumüüjad: paberraamatud võidavad taas populaarsust

Eesti raamatumüüjad kinnitavad ühest suust, et paberraamatud on lugejate seas taas populaarsust võitnud. E-raamatute osakaal on raamatuturul vaid kaks protsenti ning populaarseid paberraamatuid ostetakse 10 korda rohkem kui populaarseid e-raamatuid.

Raamatuid ostetakse endiselt rohkem spetsiaalsetest raamatupoodidest kui kaubanduskeskustest. Kui e-raamatute müüginumbrid on aastaid olnud samad, siis paberraamatute müük on selle aasta esimesel poolel kasvanud neli protsenti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hüppeliselt on kasvanud noortele mõeldud kirjanduse müük, seda nii e-poes, kus kasv on 35 protsenti kui ka raamatupoodides, kus kasv on 20 protsenti.

Eesti suurimate raamatukaupluste Rahva Raamatu ja Apollo esimese poolaasta tulemused näitavad, et eriti jõudsalt on kasvanud ilukirjanduse ostjate arv. populaarsed on Eesti oma autorid eesotsas Tõnu Õnnepaluga.

Rahva Raamatu turundusjuht Liine Jänes ütles, et inimesed ostavad kindlat autorit ning ilukirjanduse kõrval müüb veel lastekirjandus, kasvu näitas ka luule müük. "Tegelikult luule müük kasvas suisa 25 protsenti, populaarsemad olid Kristiina Ehini "Aga armastusel on metsalinnu süda" ja Doris Kareva koostatud "Eesti tunne".

Raamatupoodide kõrval pakuvad kirjandust ka suurpoed, kus raamatutega võistlevad tuhanded muud kaubad.

Näiteks Prismast ostetakse lisaks koka- ja eneseabiraamatutele eriti hästi lasteraamatuid, rääkis Prisma sortimendidirektor Kaimo Niitaru. "Viimasel ajal on kirjastajad andnud välja palju raamatuid eesti telekanalitel näidatavatest multikatest ja neid on lapsed ka raamatuletist üles leidnud," ütles ta.

Raamatute ostmist võivad mõjutada ka teised loomevaldkonnad, näiteks Telliskivi loomelinnakus asuva pisikese raamatupoe Puänt omanik Eliisa-Johanna Liiv kinnitab, et tänu suve algul avatud Fotografiska külastajatele on juurde tulnud ka raamatuhuvilisi turiste.

"Palju on liikunud muinasjutud, eesti tuntud autorid ja ka need, kes on tõlgitud inglise keelde ja see on tänu asukohale, kus me oleme," rääkis Liiv.