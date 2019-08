Galerii. Alison Jackson avas Fotografiskas näituse "Tõde on surnud"

Fotografiska Tallinna sügishooaeg algas reedel Briti kunstniku Alison Jacksoni näituse "Tõde on surnud" ("Truth is Dead") avamisega, kus kuulsustega sarnanevate inimeste kaasabil loodud fotolavastused annavad vaatajale võimaluse piiluda staaride eraellu.

Näiliselt on Alison Jackson olnud tunnistajaks paljudele skandaalsetele hetkedele – näituse varamusse kuuluvad fotojäädvustused president Donald Trumpi intiimsetest hetkedest Miss Mehhikoga, kuninganna Elizabethist tegemas endlit oma perekonnaga, Angela Merkelist François Hollande'i käte vahel, seljas vaid karusnahkne kasukas, ja Barack Obamast suitsupausil.

"Tõde on surnud. Mitte midagi, mida meile näidatakse, ei saa usaldada, miski pole autentne," kirjeldas Jackson oma näituse mõtet. "Tahan publikule adresseerida, mida selline info meiega teeb, mis kujutelmi see loob ning kuidas see omakorda meie taju mõjutab. Kasutan selleks inimlikku uudishimu, mis tekitab meis soovi piiluda kuulsuste suure sümboolse väärtusega avaliku kuvandi telgitagustesse."

Jackson uurib fotolavastuste kaudu, milline mõju on kuulsustel meie enda kogemustele ning tõstatab küsimusi kuulsuste kultuuri ja publiku kõmuhimu kohta. "Staarid on justkui moodsa aja pühakud – nad täidavad rolli, mida varasemalt kandis religioon, ja ikoonidena annavad nad meile võimaluse neid jumaldada. Tänapäeval on kõmuajakirju lugevaid inimesi rohkem kui neid, kes käivad kirikus," selgitas Jackson oma tööde tagamaid.

"Lisaks on igal kuulsusel oma kindel roll: Kim Kardashian on lipulaev kehaga seotud kuvandite loomisel, Donald Trump kannab keisri uusi rõivaid, kuninganna Elisabeth on väärika matriarhi võrdkuju ja printsess Diana sümboliseeris glamuurset iseseisvat naist. Segastel aegadel pakuvad staarid tugipunkti, kuid kas selline meelelahutus aitab meil ikka jõuda iseenda kõige parema minani?" lisas Jackson.

"Ringvaatele" rääkis neljapäeval näitusest Fotografiska näituste juht Maarja Loorents. Kuigi Jacksoni töödes pole kübetki tõtt, on selles palju ühiskonnakriitikat. "Kunstnik väga osavalt mängib meie erinevate tajude ja meeltega, et kas see, mida me pildil näeme, et kas see on tegelikult tõsi. Tema põhiline teema ongi erinevate staaride, kuulsuste elu lavastamine."

Loorents rääkis, et Jacksonil on näiteks isegi mitu Donald Trumpi tüpaaži. "Üks sobib otsevaatest, üks sobib profiilist ja kolmas võib üldse mõnes teises olukorras sobida." Ta tõdes, et kunstnik on need inimesed valinud kujutamiseks ilmselt just seepärast, et need on inimesed, kes on ka ise meediat omalt poolt väga palju toitnud. "Väga paljud inimesed tahavad kas nendega sarnaneda. Nad tunnevad nende vastu sellist huvi, mis ei ole normaalne, mis võib-olla ei anna nende elule otseselt sügavust või väärtust juurde. Mida tegelikult sellise info tarbimine meile üldse annab? Miks meid huvitavad selliste kuulsuste, staaride ja poliitikute elud?"

Alison Jackson on inglise kunstnik, kes on sündinud Hampshire's ja elab-töötab nüüd Londonis. Jackson on õppinud Londonis Chelsea Kunsti- ja Disainikõrgkoolis ning Kuninglikus Kunstikõrgkoolis. Ta on pälvinud nii BAFTA kui ka mitmeid teisi auhindu. Näitus "Tõde on surnud" on avatud Fotografiska Tallinnas 30. augustist kuni 10. novembrini.