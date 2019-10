Bookeri kirjanduspreemia pälvisid Margaret Atwood ja Bernardine Evaristo

Atwood pälvis auhinna oma teose "The Testaments" eest, mis on järg 1985. aastal ilmunud "Teenijanna loole" ("The Handmaid's Tale"), Evaristo aga romaani "Girl, Woman, Other" eest.

Bookeri reeglid ütlevad, et auhinda ei tohi jagada, kuid kohtunikud kinnitasid, et neid kahte tööd ei olnud võimalik lahutada. "Mida rohkem me neist rääkisime, seda enam leidsime, et armastame neid mõlemaid nii väga, et tahtsime, et nad mõlemad võidaksid," ütles kohtunike esimees Peter Florence.

79aastane Atwood on kõigi aegade vanim Bookeri võitja, samal ajal kui Evaristo on esimene mustanahaline auhinna pälvinud naine.

Bookeri kirjanduspreemiale kandideerisid:

Margaret Atwood "The Testaments"

Lucy Ellmann "Ducks, Newburyport"

Bernardine Evaristo "Girl, Woman, Other"

Chigozie Obioma "An Orchestra of Minorities"

Salman Rushdie "Quichotte"

Elif Shafak "10 Minutes 38 Seconds in This Strange World"

Auhind loodi 1968. aastal prantsuse Goncourti auhinna eeskujul. Esialgu kandis see rahastaja järgi nime Bookeri-McConnelli auhind. Alates 2002. aastast finantseerib auhinda investfirma Man Group, kelle järgi auhind Man Bookeriks ümber nimetati.

Igal aastal vahetuvas žüriis on tunnustatud kriitikud, kirjanikud ja akadeemikud.

Auhinna võitja saab 50 000 naela.

Möödunud aastal pälvis preemia Anna Burns teosega "Milkman".